內地限電｜能源危機加劇？澳媒：中國可能被迫放棄對澳洲的禁煤令

內地多個省份日前傳出限電停產，在外界諸多揣測之下，央視新聞發表評論文章，點出「電煤供給短缺」的基本事實。而澳洲媒體SBS中文引述《彭博》報道，文章中訪問船舶經紀公司 Banchero Costa & Co 的研究主管 Ralph Leszczynski ，他認為「中國政府可能被迫放寬對澳洲的煤炭禁令，進口更多煤炭以緩解中國國內煤價壓力。」



報道亦引述澳新銀行的經濟學家Raymond Yeung說法，指出中國大部分電價都是固定的，隨著煤炭價格的飆升，生產商處於虧損狀態。「他們供應的越多，在財務上就越困難。」



內地多省限電，央視指出與煤供給短缺有關。（Getty Images）

澳洲媒體SBS中文主頁29日刊登一篇標題為「【中國電力危機】專家：中國可能被迫放棄對澳洲的禁煤令」的文章。內容提到，中國對澳洲的禁煤令或加劇中國電力危機，並引述《彭博》報道，指「中國國內多個城市因煤炭短缺，有市場的持份者估計，中國政府可能會被迫放棄對澳洲的禁煤令，以進口更多煤炭緩解中國國內煤炭價格的壓力」。

文中指出，澳洲一向是中國的煤炭大進口國，直到澳洲政府呼籲對新冠病毒的起源進行獨立調查後，北京在 2020 年年中宣布不再由澳洲入口煤炭。

內文引述彭博分析師Michelle Leung說法，提到中國要在短時間內提高當地產量很難，尋找離岸市場是更簡單的選擇，但由於北京去年年底決定禁止從澳洲進口，這在一定程度上變得複雜。

文中提到，中國亦曾嘗試增加採購來源，吉林省長韓俊曾在聲明中表示，吉林省將向印尼、俄羅斯和蒙古進口更多煤炭，以確保電力供應。世界四大航運經紀公司之一Braemar ACM研究分析師 Abhinav Gupta 認為，「可以預期中國將增加購買活動，而且由於距離較近，其中大部分可能來自東南亞市場。」此舉可能會收緊煤炭市場並使煤炭價格高漲。

而另一間航運經紀公司Banchero Costa & Co的研究主管Ralph Leszczynski則認為，「中國政府很快可能被迫放寬對澳洲煤炭禁令，以進口更多煤炭並緩解國內煤炭價格的壓力。」

該篇文章引述澳洲煤炭公司Whitehaven董事長John Howard說法，指中國現正處在「痛苦」的處境，因為「中國國內的煤炭價格一開始就很高」。

澳新銀行的經濟學家Raymond Yeung則提到，中國的大部分電價都是固定的，意味著隨著煤炭價格的飆升，生產商目前處於虧損狀態。「他們供應的越多，財務上就越困難」。

不過，《彭博》的原文章認為，「北京可以決定放寬對澳大利亞煤炭進口的禁令，儘管這在政治上不太可行 。」而在該篇報道末段，《彭博》亦引述官媒報道，指出中國正在採取措施緩解電力短缺，但需要更多政策，未具名的行業專家則說，「由於當局採取措施確保電力生產和避免削減，供應緊張的情況可能會逐漸緩解」。