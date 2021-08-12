「戰狼畫師」烏合麒麟最新畫作　諷美國「抗疫八個全球第一」

新冠肺炎疫情持續肆虐。在北京智庫批評美國抗疫失敗八個第一後，被稱為「中國戰狼畫師」的烏合麒麟發布新畫作。



8月11日，烏合麒麟在微博發布名為《1月10日洛杉磯平淡無奇的夜晚》的畫作，並配上「#美國抗疫八個全球第一# 」、「#1月20日洛杉磯平淡無奇的夜晚#」主題標籤。 ​​​

從畫中可見，女主人在廚房裏拿着手機抽煙，正對着一家三口的照片，右手旁堆滿長長的疑似銀行催款單；餐桌主座上則有一個裹屍袋，疑是已去世的丈夫。女主人對面的小童正「吊鹽水」，雙手拿着刀叉，面前的餐盤裝有用美元紙幣製成的漢堡包、蛋糕、飲料、薄餅等「食物」。

環顧廚房，女主人背後的廚案滿是骯髒的碗碟，牆上貼有一張美國總統拜登（Joe Biden）的祈禱海報，寫有「拜登是唯一的拯救者」；一旁的冰箱則空空如也；孩子背後的水池全是亂堆的碗碟；陽台上的花草已經枯死。

解讀最新畫作處處細節（點擊大圖瀏覽）：

從明面上可以看出，新冠疫情導致男主人死亡，孩子生病，家庭失去經濟來源，因而非常困頓，但仍面臨着銀行的催款單。而美元紙幣的「食物」則暗示美聯儲大放水，導致紙幣貶值，且無法買到足夠的商品。

畫作引起不少網民留言解讀，比如「由於通貨膨脹，所有的蛋糕披薩需要巨額鈔票買到，家庭中的丈夫應該是黑人被殺死，孩子的吊瓶預示著新冠的嚴重」，「輸血袋右邊用來進氣的管子異常的長，中間還彎彎曲曲好幾折，基本上起不到作用，導致輸血袋內氣壓小於血壓，小男孩血反而回流到輸血袋內。這一家放棄了代表懂王的消毒液，以為代表睡王的輸血袋可以為他們續命，但結果卻是自己被吸走了血」。

有網民甚至將畫作解讀成現今的美國，「如果把這個家庭，看成美國本身，也非常有意思，父親代表曾經的美國精神，已經死去，母親是現在的美國本體，在苦苦支撐，孩子是美國的未來，生病吊水卻無濟於事。這個夜晚平平無奇，這個夜晚充滿危機」。​

據介紹，「美國抗疫八個全球第一」為中國人民大學重陽金融研究院、太和智庫、海國圖智，8月9日在北京發布《「美國第一」？美國抗疫真相》研究報告的內容，為全球首份揭露美國抗疫真相的智庫報告。

其中，報告結論中的美國抗疫八個全球第一，包括「美國是當之無愧的全球第一抗疫失敗國、全球第一政治甩鍋國、全球第一疫情擴散國、全球第一政治撕裂國、全球第一貨幣濫發國、全球第一疫期動盪國、全球第一虛假訊息國、全球第一溯源恐怖主義國」。

烏合麒麟此前的12幅畫作（點擊大圖瀏覽）：