「戰狼畫師」烏合麒麟新作《神明改造》　諷美國霸權掀網絡熱議

中美兩國在新冠溯源方面激烈交鋒。美國指控新冠病毒（SARS-CoV-2）來自中國武漢實驗室，而中國則多次喊話美國開放德特里克堡生物實驗室。被譽為中國「戰狼畫師」的烏合麒麟再發新作，指責美國霸權。



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烏合麒麟7月30日的微博發表題為《神明改造》的畫作，正如烏合麒麟以往的風格，該作品充滿大量政治元素，被指寓意深刻，被網友解讀不斷。

有網友對該作品解讀表示，坐在椅子上的是地球，手臂被綁了金融、戰爭、電子元件、推特（Twitter），美國站在C位，用它的方法改造地球，給地球植入了新冠病毒，穿制服的是美軍，打的是病毒針，x光看出來了纖維化的肺，上面被冠名中國，左邊是德里克堡的生化武器設施，裏面泡着像是日本納粹以前製作生化武器死掉的士兵。

還有網友解讀為，美國的德克里特堡實驗室正在改造病毒傷害地球，並栽贓中國。 1.美國的徽章。2.福爾馬林裏泡的日本和德國的軍人一一 表示了實驗室與他們的淵源。3.日本裝在注射病毒一一 是731的技術。4.德國人在書寫一一 是戈爾的宣傳。5.捆綁地球的同時還有美國的美元霸權，軍事霸權，輿論霸權和科技霸權。

但也有網友表示，「我覺得這種諷刺來諷刺去真沒必要。看累了。」烏合麒麟則在該網友的評論下回覆稱，「對美國的栽贓和抹黑，我們也真的看累了」。

據悉，中美兩國在新冠病毒溯源問題上再次交鋒，在中國外交部7月30日的例行記者會上，有記者問，一段時間以來，美方個別政客不斷就溯源問題搞政治操弄，強行推動針對中國的病毒溯源，卻對美國自身早期病例和生物實驗室的問題避而不談，請問中方對此有何評論？

中國外交部發言人趙立堅表示，美國應該邀請世衛組織專家調查德特里克堡和美國在海外200多個生物實驗室。特別是德堡基地是美國生物軍事活動的大本營，美國陸軍傳染病醫學研究所是最主要的實體。國際社會以及美國民眾對德堡相關活動不合法、不透明、不安全早有關切，該研究所長期從事冠狀病毒研究、改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停，隨後美國內暴發與新冠肺炎症狀相似的疾病。對於這些問題，美方從未向國際社會和美國民眾交代。

烏合麒麟曾發布畫作諷刺G7峰會：

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趙立堅在當時連發三問指，這些民眾、媒體自發的行動，實際上問出了國際社會長期無法得到回答的問題。而美方一些人始終諱莫如深。請美方回答幾個問題：德特里克堡生物實驗室同電子煙疾病等不明原因呼吸系統疾病到底有何關聯？美方為何至今還不邀請世衛組織赴美徹查德堡？在溯源問題上，中國去得，美國為什麼去不得？