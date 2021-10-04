恒大危機｜內媒：「地產航母」合生創展接手　擁充足現金完成收購

房地產巨頭恒大陷入債務危機引發中國高層震動，巨大的社會和經濟影響之下，最新消息顯示，中國恒大和恒大物業在港交所發布短暫停牌通告。



據內地媒體第一財經10月4日消息，目前兩家公司沒有透露暫停交易的原因。

報道稱，儘管恒大旗下兩家停牌企業未透露相應訊息，但市場普遍猜測，合生創展將收購恒大物業相應股權。報道稱這一消息通過多方證實。

消息人士指出，中南海高層對恒大主席許家印過於傲慢，未能即早意識風險，非常震怒，傳已派銀保監會主席郭樹清南下處理恒大相關事宜。（視覺中國）

據稱，合生創展、恒大、碧桂園、富力地產、雅居樂這五家房地產公司此前曾被稱作「華南五虎」。

合生創展曾經在2004年成為首家年銷售額突破百億的公司，比萬科突破百億的時間更早，一度被王石稱作「地產航母」。此後因效法港資房企「高溢價、多囤地、慢周轉」的經營模式，在規模上逐漸掉隊。不過近兩年合生創展大有重新發力的跡象，2021上半年，合生創展實現銷售額212.3億元，按年增長63%，增幅遠高於同行平均水平。

截至6月末，合生創展現金及銀行結餘（不包含受限制現金）約為428.55億港元，較去年年底上漲44.5%，擁有充足的現金完成此次收購。以「三道紅線」計，合生創展位列「綠檔」：剔除預收款後的資產負債率為63%，淨負債率為66%，現金短債比為1.45。

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三道紅線：1、剔除預收款後的資產負債率大於70%；2、淨負債率大於100%；3、現金短債比小於1。三道紅線是央行和住建部將限制開發商融資的政策，於2021年1月1日起全行業推行。



市場人士稱，合生創展從中國恒大手中收購恒大物業股權後，後續極有可能涉及全盤要約收購，但具體細節，仍有待進一步釐定。

此前9月10日，「恒大財富」傳出爆雷消息。恒大深圳總部以及上海、成都、江西、陝西等公司均有投資者前去維權，舉牌拉橫幅高喊「恒大還錢」，多地維權現場遭清場，多人被抓。

路透社9月14日消息，恒大總負債達到1.97萬億元人民幣，大致相當於中國國內生產總值的2%。恒大2021年6月30日公布的年中財報顯示，恒大淨負債率達99.8%。

消息人士透露，目前的情況處於政府跟恒大仍在做議價博弈。對於恒大來說，資產肯定要打折。已經開始着手梳理極亂的資產負債表。哪些是有抵押的，哪些是無抵押的，哪些是國內的，哪些是海外的……這些工作已經在做。

此外，值得注意的是，就在9月24日召開的央行貨幣政策委員會例會上，時隔十八年罕見提及「房地產」，並提出「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」，釋放重大信號，這表明融資端緩和或成可能。

外界認為央行會使用貨幣政策，一方面允許增加投入地產的資金量、一方面合理的利率，確保樓市「不太冷」和剛需的基本需求。

央行的政策思路大抵應是，一方面保證房企槓桿不越「三道紅線」的合理融資，這是不會變的；而另一方面，一定程度放寬住房按揭貸款和縮短放款時間，提速房企回款速度。

對於恒大的處理，中央的宗旨是：不能出現系統性危機，要讓房地產行業「軟着陸」，而非是恒大。最終，恒大救與不救，都不是為了某一家企業，而是從大局出發。