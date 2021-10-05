內地主要城市負債排名出爐　貴州貴陽財政債務率達929%

內媒數據寶、騰訊財經聯合推出的《城市負債率排行榜》於5日（周二）出爐，排行榜以一線、新一線、二線、省會等86座城市為對象進行分析。

排行榜顯示，地區間負債水平不均衡顯現，經濟欠發達地區負債率較高，深圳在主要城市債務率最低；其中貴州省的貴陽市在負債率及財政債務率均排在首位，分別為85.79%及929.06%。



深圳的負債率低於10%，在全國屬於極低水平。（新華社）

據數據寶報道，截至去年底，內地地方政府的債務餘額25.66萬億元（人民幣，下同），加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89萬億元以及國債，中國政府槓桿率57.1%（廣義負債率），低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。

負債率（政府負債/GDP）代表經濟規模對債務的承擔能力。2020年負債率超過50%的城市共有10座，較2019年增加了鎮江、哈爾濱。貴陽、天津及昆明的政府負債率超過60%，貴陽略有下降，天津負債率大增，接近80%。

經濟不發達地區負債率相對較高，貴州、雲南、新疆等省城市平均負債率居前。福建、廣東較低，其中深圳、東莞負債率均低於10%，在全國屬於極低水平；河北省5城市平均不到22%，其中廊坊、保定、唐山負債率低於20%。

財政債務率（政府負債/財政收入）用來衡量債務規模的大小，按照國際標準，地方政府財政債務率的通行風險警戒線為80%-120%。受新冠疫情的影響，城市財政債務率普遍上升。85座城市2020年財政債務率超過100%，75座城市財政債務率較2019年翻倍。

上榜2020年財政債務率前10的城市，當年財政債務率均超過500%，包含4座新一線城市，分別是西安、天津、武漢及重慶，其中天津、武漢首次進入財政債務率前10。

貴州省的貴陽市在負債率及財政債務率均排在首位，分別為85.79%及929.06%。（視覺中國）

貴州省的貴陽、遵義居前兩名，其中貴陽市財政債務率高達929.06%，遵義也超過800%，主要因貴州省奉行舉債—投資—發展路徑，以及城投公司數量較多，且設施項目建設較多所致；哈爾濱、宜昌、襄陽居第4、第5、第7位，其中宜昌、襄陽去年財政債務率是2019年的2倍多。

財政債務率：北京是深圳的10倍

4座一線城市中，廣州2020年財政債務率最高，超過200%，深圳財政債務率最低，不到20%。深圳地方政府債務餘額不到1000億元，債務負擔較輕，主要因深圳市財政收入較高，接近萬億，另外深圳城市本身較小，且城市開發和基礎設施已經較為完善，不用再大規模燒錢。北京財政債務率超過200%，是深圳的10倍有餘。