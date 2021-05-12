內地人口普查顯示3大隱憂　「人才紅利」育成是未來政策重點

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-05-12 19:00

5月11日，推遲近一個月的第七次人口普查數據終於公佈。數據顯示，中國人口共141,178萬人，與2010年第六次人口普查的133,972萬人相比，增加了7,206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%，與2000年至2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。 此前外媒報道，中國出生人口下滑嚴重，總人口可能已經提前出現負增長，總數可能已經跌破14億。不過，今天官方公佈2020年出生人口1,200萬，儘管出生人數有下滑，但依然保持了增長。

與第六次人口普查相比，出生人口性別比、城鄉人口結構、受教育人口都出現改善。具體而言有五大看點：

第一，從區域分佈層面看，中國東部地區人口佔39.93%，中部地區佔25.83%，西部地區佔27.12%，東北地區佔6.98%；與2010年相比，東部地區人口所佔比重上升2.15個百分點，中部地區下降0.79個百分點，西部地區上升0.22個百分點，東北地區下降1.20個百分點。這反映出中國人口進一步向東部經濟相對發達的地區和城市羣聚集，而東北地區的人口流失幅度最大。

第二．從城鄉分佈層面看，居住在城鎮的人口佔比為63.89%，居住在鄉村的人口佔比為36.11%，城鎮人口比2010年上升了14.21個百分點，城鎮化率進一步提高。

第三，從性別構成層面看，中國男性和女性人口所佔比例分別為51.24%和48.76%，總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為105.07，出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8，顯示中國人口的性別結構在持續改善。

第四，從年齡結構層面看，中國0-14歲、15-59歲、60歲及以上年齡段人口各自佔比分別為17.95%、63.35%、18.70%，比2010年分別上升1.35個百分點、下降6.7個百分點、上升5.44個百分點；而中國65歲及以上老年人佔比已達到13.5%，比2010年上升4.63個百分點。毫無疑問，中國人口老齡化程度的進一步加深。

第五，在受教育程度人口方面，具有大學文化程度的人口為21,836萬人。與2010年相比，每10萬人中具有大學文化程度的由8,930人上升為15,467人，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降為2.67%。人口素質進一步提高。

中國第七次人口普查結果比原定計劃時間推遲了將近一個月公佈，引發外界諸多猜測。（新華社）

從人口數據來看，多項指標都出現了改善，但從人口結構來看，中國面臨的形勢依然嚴峻。

首當其衝的就是老齡化和少子化問題。按照聯合國標準，一個國家或地區的老年人口比重超過7%，即可以認定進入老齡化社會，14%即表示「中度老齡化」。中國國65歲及以上老年人口佔比已達13.5%。老齡化問題已經迫在眉睫。

與此同時，中國人口出生率從1990年的21.06‰降至2015年的12.07‰；2016年受「全面二孩政策」影響，人口出生率一度明顯回升，但在此後三年裏又出現了連續下降，2019年只有10.48‰，與之相應的是2019年中國出生人口1,465萬人。2020年出生人口又下滑到1,200萬。老齡化和少子化還有進一步加劇的態勢。

另外，從各省人口來看，明顯呈現南多北少，東多西少的情況，一些北方和西部省份已經出現人口負增長。區域間人口結構較為不均衡。

老齡化和少子化可能直接導致的後果是人口紅利的減少。對於傳統勞動密集型產業體系，人口紅利確實在減弱，但也並未「消失」，原因是當前城鎮化率距離發達經濟體仍有近20個百分點空間。而在更依賴自動化設備和人力資本的現代產業體系之中，勞動力數量下降完全可以靠勞動力質量和效率提升來彌補。

國務院新聞辦發佈會介紹，中國超大規模的國內市場優勢將長期存在，人口和資源環境處於緊平衡狀態，需要採取措施促進人口均衡發展；中國的勞動力資源依然豐富，人口紅利依然存在；隨着人口素質不斷提高，人才紅利新的優勢將逐步顯現。這可能就是中國不同於西歐和日本的地方。

齊魯資管首席經濟學家李迅雷認為，為了應對目前中國人口面臨的現狀，一方面，可以考慮循序漸進地推進全面放開生育，並逐步輔之以「生育退稅制」等財政補貼形式來鼓勵生育，特別是在東北等人口下行壓力較大的區域優先試點；另一方面，考慮到世界主要經濟體的退休年齡都在65歲以上，可以推行延遲退休政策。

其實，近年來越來越多的學者呼籲放開生育，但歸根結底，年輕人生育意願降低反映的是生育成本的上漲——高房價、教育和醫療福利的不健全。

蘇寧金融研究院認為，西方國家已經在提高生育率方面做出大量探索實踐。主要涵蓋四個方面，第一，提供經濟支持，以減輕父母撫養孩子的負擔，包括現金獎勵、撫育津貼、教育津貼、稅收減免等；第二，減少父母（特別是母親）工作和家務勞動時間安排方面的衝突，通過增加帶薪產假、帶薪育兒假或臨時假、無薪育兒假、父親假等方式來解決問題；第三，為子女入托入學創造便利，着力增加各類學期教育及義務教育階段的服務供給，在職場內設立育兒設施等等；第四，積極推動住房福利的普及，並在改善孕期與母嬰保健服務、加大對生育困難人羣的支持等方面做文章。

不過，一切政策的制定與實施都是基於具體國情與國力，而不是照搬國外的經驗。至於如何制定相應的保障政策，將是對政策制定者智慧的考驗。