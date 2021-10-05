限電｜英媒稱滯留中國港外澳洲貨船靠港　料已卸下45萬公噸煤炭

英國傳媒4日引述分析報道，一直滯留在中國港外澳洲貨船，上月終於靠岸，料已卸下45萬公噸的煤炭。



據報道，航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨物分析師Nick Ristic稱，一年前中國對澳洲煤碳下達禁令後，數艘澳洲貨船一直滯留在中國港外，至今年9月終於靠港。根據觀察，船舶的吃水深度都有改變，暗示船上的煤炭已卸貨，估計應有45萬公噸。

能源研究機構Kpler表示，5艘原本在港外等待的澳洲貨船，9月已卸下38.3萬公噸的燃料用煤（thermal coal）。

然而，市場調查機構IHS Markit大中華電力及可再生能源研究部主管Lara Dong認為，中國容許澳洲貨船靠港卸貨，只是中方政策開始鬆綁的訊號，但在進口澳洲煤炭的問題上不太可能出現太大轉變。對於近期有多個省市分別向印尼、俄羅斯、哈薩克等國家進口煤炭，她則稱，目前暫未知進口煤炭能否解決國內電力不足的問題。