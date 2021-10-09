辛亥革命110年大會｜習近平：繼承孫中山遺願　背叛祖國沒好下場

繼中共建黨百年慶祝活動後，中共中央周六（9日）在北京人民大會堂舉行辛亥革命110周年紀念大會。此次中共7名政治局常委全數出席，中共中央總書記、國家主席習近平會上發表講話。



大會由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持，會上首先奏唱了國歌，之後由全國人大常委會副委員長、民革中央主席萬鄂湘致詞。

大會在北京人民大會堂舉行。（01直播截圖）

萬鄂湘表示，辛亥革命是中華民族偉大復興征程上的重要里程碑，為後世留下了寶貴的精神財富。各民主黨派、工商聯作為中國特色社會主義事業的親歷者、實踐者、維護者、捍衛者，共同參與、共同見證了中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍；深切體會到，只有中國共產黨才能領導中國，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國、實現中華民族偉大復興的中國夢。

之後，大會請中華全國歸國華僑聯合會主席萬立駿發言。萬立駿表示，辛亥革命中，海外華僑傾力支持革命先驅傳播思想、建立組織並積極參與起義。新中國成立以來，廣大海外僑胞和歸僑僑眷始終與祖國同呼吸、共命運，為革命、建設、改革事業作出了重要貢獻。奮進新征程，我們要高舉愛國主義旗幟，全面貫徹落實黨的僑務政策，充分發揮海外僑胞和歸僑僑眷獨特優勢，心往一處想，勁往一處使，匯聚實現中華民族偉大復興磅礴力量，共創民族復興的美好未來。

大會之後由習近平發表重要講話。習近平表示，110年前，以孫中山先生為代表的革命黨人發動了震驚世界的辛亥革命，推翻了清朝政府，結束了在中國延續幾千年的君主專制制度，近代以來中國發生的深刻社會變革由此拉開了序幕。這是中國人民和中國先進分子為實現民族獨立、人民解放進行的一次偉大而艱辛探索。

習近平表示，今年是辛亥革命110週年，是中國共產黨成立100週年，中國人民正意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。在這個重要時刻，我們在這裡隆重集會，緬懷孫中山先生等革命先驅的歷史功勳，就是要學習和弘揚他們為振興中華而矢志不渝的崇高精神，激勵和團結海內外全體中華兒女為實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。

習近平表示，辛亥革命的發生，有著深刻的社會歷史背景，是近代以來中國社會矛盾激化和中國人民頑強鬥爭的必然結果。中華民族是世界上古老而偉大的民族，有著5000多年源遠流長的文明歷史，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。 1840年鴉片戰爭以後，西方列強在中華大地上恣意妄為，封建統治者孱弱無能，中國逐步成為半殖民地半封建社會，國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵，中國人民和中華民族遭受了前所未有的劫難。英雄的中國人民始終沒有屈服，在救亡圖存的道路上一次次抗爭、一次次求索，展現了不畏強暴、自強不息的頑強意志。從那時起，實現中華民族偉大復興就成為中華民族最偉大的夢想。

中共中央總書記、國家主席習近平。（01直播截圖）

習近平表示，孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅。孫中山先生大聲疾呼「亟拯斯民於水火，切扶大廈之將傾」，高揚反對封建專制統治的鬥爭旗幟，提出民族、民權、民生的三民主義政治綱領，率先發出「振興中華」的吶喊。在孫中山先生領導和影響下，大批革命黨人和無數愛國志士集聚在振興中華旗幟之下，廣泛傳播革命思想，積極興起進步浪潮，連續發動武裝起義，推動了革命大勢的形成。

習近平表示，1911年10月10日，武昌城頭槍聲一響，拉開了中國完全意義上的近代民族民主革命的序幕。辛亥革命極大促進了中華民族的思想解放，傳播了民主共和的理念，打開了中國進步潮流的閘門，撼動了反動統治秩序的根基，在中華大地上建立起亞洲第一個共和製國家，以巨大的震撼力和深刻的影響力推動了中國社會變革，為實現中華民族偉大復興探索了道路。

習近平表示，孫中山先生和辛亥革命先驅為中華民族建立的歷史功績彪炳千秋，在辛亥革命中英勇奮鬥和壯烈犧牲的志士們名垂青史，辛亥革命永遠是中華民族偉大復興征程上一座巍然屹立的里程碑。

習近平表示，歷史發展總是螺旋式上升、波浪式前進的。由於歷史進程和社會條件的製約，由於沒有找到解決中國前途命運問題的正確道路和領導力量，辛亥革命沒有改變舊中國半殖民地半封建的社會性質和中國人民的悲慘境遇，沒有完成實現民族獨立、人民解放的歷史任務。辛亥革命之後，在這場革命中接受洗禮的中國人民和中國先進分子繼續探尋救國救民道路。十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思列寧主義，促進了中國人民的偉大覺醒，在馬克思列寧主義同中國工人運動的緊密結合中，中國共產黨應運而生。中國共產黨一經誕生，就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興確立為自己的初心和使命，點亮了實現中華民族偉大復興的燈塔。

習近平表示，中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。中國共產黨在成立之初就提出反帝反封建的民主革命綱領，並同孫中山先生領導的中國國民黨攜手合作，幫助國民黨完成改組，建立最廣泛的革命統一戰線，掀起轟轟烈烈的大革命，給北洋軍閥反動統治以沉重打擊。

習近平表示，孫中山先生逝世後，中國共產黨人繼承他的遺願，同一切忠於他的事業的人們繼續奮鬥，不斷實現和發展了孫中山先生和辛亥革命先驅的偉大抱負。中國共產黨團結帶領中國人民浴血奮戰、百折不撓，打敗國內外一切反動勢力，取得了新民主主義革命偉大勝利，建立了人民當家作主的中華人民共和國，完成了民族獨立、人民解放的歷史任務，開啟了中華民族發展進步的歷史新紀元。

習近平表示，新中國成立後，中國共產黨團結帶領中國人民，自力更生、發憤圖強，創造了社會主義革命和建設的偉大成就；解放思想、銳意進取，創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就；自信自強、守正創新，統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，創造了新時代堅持和發展中國特色社會主義的偉大成就。

習近平表示，撫今追昔，孫中山先生振興中華的深切夙願，辛亥革命先驅對中華民族發展的美好憧憬，近代以來中國人民夢寐以求並為之奮鬥的偉大夢想已經或正在成為現實，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

習近平表示，孫中山先生在《建國方略》中說：「吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日。」今天，經過長期奮鬥，實現中華民族偉大復興具備了更為完善的製度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。前景光明遼闊，但前路不會平坦。我們要以史為鑑、開創未來，在全面建設社會主義現代化國家新征程上繼續擔當歷史使命，掌握歷史主動，不斷把中華民族偉大復興的歷史偉業推向前進。

+ 1

習近平表示，辛亥革命110年來的歷史啟示我們，實現中華民族偉大復興，必須有領導中國人民前進的堅強力量，這個堅強力量就是中國共產黨。中國共產黨領導是歷史的選擇、人民的選擇，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所繫、命運所繫。沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興。

習近平表示，新的征程上，我們必須堅持和加強黨的全面領導，充分發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，提高黨科學執政、民主執政、依法執政水平。要弘揚偉大建黨精神，推進黨的建設新的偉大工程，增強自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力，確保中國共產黨始終成為中國人民和中華民族最可靠的主心骨。

習近平表示，辛亥革命110年來的歷史啟示我們，實現中華民族偉大復興，道路是最根本的問題。中國特色社會主義是實現中華民族偉大復興的唯一正確道路。這條道路符合中國實際、反映中國人民意願、適應時代發展要求，不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好。

習近平表示，新的征程上，我們必須堅持和發展中國特色社會主義不動搖，繼續推進馬克思主義中國化時代化，堅定志不改、道不變的決心，牢牢把中國發展進步的命運掌握在自己手中。我們要統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，全面深化改革和擴大開放，推進國家治理體系和治理能力現代化，不斷滿足人民過上美好生活的新期待，不斷推進全體人民共同富裕。

習近平表示，辛亥革命110年來的歷史啟示我們，實現中華民族偉大復興，必須依靠中國人民自己的英勇奮鬥來實現。歷史發展從來不是風平浪靜的，而是充滿曲折和艱辛的。正如毛澤東同誌所說的：「我們的先人以不屈不撓的鬥爭反對內外壓迫者，從來沒有停止過」，「中國人民的不屈不撓的努力必將穩步地達到自己的目的」。

習近平表示，新的征程上，我們必須統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，抓住歷史機遇，增強憂患意識、始終居安思危，保持革命精神和革命鬥志，勇於進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭，以敢於鬥爭、善於鬥爭的意志品質，堅決戰勝任何有可能阻礙中華民族復興進程的重大風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

習近平表示，辛亥革命110年來的歷史啟示我們，實現中華民族偉大復興，中國人民和中華民族必須同舟共濟，依靠團結戰勝前進道路上一切風險挑戰。孫中山先生說過：「要恢復民族的地位，便先要恢復民族的精神。」近代以來，中國人民和中華民族弘揚偉大愛國主義精神，心聚在了一起、血流到了一起，共同書寫了抵禦外來侵略、推翻反動統治、建設人民國家、推進改革開放的革命史詩。統一戰線始終是中國共產黨凝聚人心、匯聚力量的重要法寶。

習近平表示，新的征程上，我們必須大力弘揚愛國主義精神，樹立高度的民族自尊心和民族自信心，鑄牢中華民族共同體意識，緊緊依靠全體中華兒女共同奮鬥，堅持大團結大聯合，不斷鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，廣泛凝聚中華民族一切智慧和力量，形成海內外全體中華兒女萬眾一心、共襄民族復興偉業的生動局面。

習近平表示，辛亥革命110年來的歷史啟示我們，實現中華民族偉大復興，不僅需要安定團結的國內環境，而且需要和平穩定的國際環境。孫中山先生曾經說過：「中國如果強盛起來，我們不但是要恢復民族的地位，還要對於世界負一個大責任。」中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因，中國人民不僅希望自己發展得好，也希望各國人民都能擁有幸福安寧的生活。

習近平表示，新的征程上，我們必須始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，推動構建人類命運共同體，推動完善全球治理體系，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，加強同世界各國人民的團結，共同反對霸權主義和強權政治，做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，努力為人類作出新的更大貢獻。

習近平表示，中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。（01直播截圖）

習近平表示，孫中山先生說過：「『統一』是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志，正像孫中山先生所說：「世界潮流，浩浩蕩盪，順之則昌，逆之則亡。」

習近平表示，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。我們堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。

習近平表示，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。

習近平表示，經過近代以來的長期艱苦奮鬥，中國人民創造了令世界刮目相看的偉大成就，迎來了民族復興的光明前景。實現中華民族偉大復興是全體中華兒女的共同光榮，也是全體中華兒女的共同使命。孫中山先生說：「惟願諸君將振興中國之責任，置之於自身之肩上。」他呼籲，海內外全體中華兒女更加緊密地團結起來，發揚孫中山先生等辛亥革命先驅的偉大精神，攜手向著中華民族偉大復興的目標繼續奮勇前進。

最後，汪洋表示，習近平總書記的重要講話立意高遠、思想深邃，鼓舞人心、催人奮進。我們要深入學習領會，認真貫徹落實，努力形成海內外全體中華兒女心往一處想、勁往一處使的生動局面，匯聚起實現民族復興的磅礴力量。