發改委擬推新市場准入負面清單　非公有資本不得開展新聞傳媒業務

國家發改委網站周五（8日）發布《市場准入負面清單（2021年版）》，向社會公開征求意見。

文件列出一系列「禁止或許可事項」，其中包括有「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」，並且在措施描述中主要提及「非公有資本不得」。



「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」共有六大項措施描述，分別為「非公有資本不得從事新聞采編播發業務」、「非公有資本不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及互聯網新聞信息采編發布服務機構等」、「非公有資本不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾賬號等」、「非公有資本不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育、體育以及其他關系政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務」、「非公有資本不得引進境外主體發布的新聞」、「非公有資本不得舉辦新聞輿論領域論壇峰會和評獎評選活動」。

此外，在第57號項目中，亦提到「超過股比限制，非公有資本不得投資新聞傳媒領域特定業務」，措施描述為「非公有資本參股有線電視分配網建設和經營股比限制」、「新聞媒體融資批准及控股權限制。轉制為企業的出版社、報刊社等，要堅持國有獨資或國有文化企業控股下的國有多元。此類企業上市後，要堅持國有資本絕對控股」。

不過，在「市場准入負面清單與其他准入規定的銜接」部分，文件有指出「市場准入負面清單實施中，中國參加的國際公約、與其他國家簽署的雙多邊條約、與港澳台地區達成的相關安排等另有規定的，按照相關規定執行」。