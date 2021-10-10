辛亥革命110年｜批背棄孫中山遺願　國台辦：民進黨無顏面妄談

中國大陸高調紀念辛亥革命110周年，台灣民進黨對此提出質疑。針對相關細節，大陸國台辦質問民進黨，「有何顏面妄談孫中山先生和辛亥革命」。



國台辦發言人馬曉光表示，「今年是辛亥革命110周年，緬懷孫中山先生等革命先驅的歷史功勳，弘揚他們為振興中華而矢志不渝的崇高精神，對於凝聚海內外中華兒女的強大力量，為實現祖國完全統一和中華民族偉大復興而團結奮鬥，具有重大意義。」

馬曉光說，「辛亥革命為實現民族獨立、人民解放進行了偉大而艱辛的探索，是中華民族偉大復興征程上巍然屹立的里程碑。中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。」

馬曉光質問民進黨「有何資格和顏面妄談孫中山先生和辛亥革命？」。（新華社）

馬曉光指，「實現國家統一、中華振興，是孫中山先生和辛亥革命先驅的殷切期盼，也是他們未竟的遺願。台灣是中國神聖不可分割的一部分，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。在實現中華民族偉大復興的進程中，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同意志。」

他續指，「民進黨當局頑固堅持『台獨』立場，勾連外部勢力瘋狂進行謀『獨』挑釁，損害台灣同胞福祉、危害台灣同胞安全，出賣中華民族利益，其所作所為與孫中山先生的遺願、氣節和精神完全背道而馳，有何資格和顏面妄談孫中山先生和辛亥革命？」

馬曉光表示，台灣民進黨當局的謀「獨」挑釁，是當前兩岸關係緊張動盪的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。「台獨」是絕路，是逆流，跟所謂「民主自由」沒有絲毫關聯。歷史已經證明並將繼續證明，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

馬曉光指出，以和平方式解決台灣問題最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，推動兩岸關係和平發展，是兩岸同胞的主流民意。我們將繼續團結廣大台灣同胞堅守民族大義，站在歷史正確的一邊，共同完成祖國完全統一的歷史使命。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。