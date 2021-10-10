中國留學生入境美國遭盤問恐嚇　中領館：已向美方提出嚴正交涉

針對多名中國留學生入境美國遭反覆盤問一事，中國駐洛杉磯總領事館指出，已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制和打壓。



據中國駐洛杉磯總領館10月8日發布消息稱，近期，多名中國留學生在洛杉磯國際機場入境時，遭美國邊檢執法人員反覆盤問來美學習目的、過往學業成績、是否曾經就業、是否受過紀律處分、是否「剽竊」實驗室數據等情況，有的還遭到威脅、恐嚇，甚至被限制自由長達數十小時，最終被拒絕入境遣返回國。

消息指出，此外，還有部分中國留學生離境回國時遭美執法人員盤查，被沒收個人電子設備。駐洛杉磯總領館已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制和打壓。

美國政府一度針對中國留學生收緊簽證安排，引起中方不滿。（Getty）

最後，駐洛杉磯總領館提醒出國留學人員提高安全意識，關注出入境時可能遇到的風險，加強防範，妥善應對。自洛杉磯出入境的中國留學生如遇緊急情況，請及時聯繫駐洛杉磯總領館尋求協助。

據了解，今年7月，中國政府聲稱至少有500名中國留學生簽證申請被拒。在8月15日，又有3名中國留學生持合法簽證在美國休斯敦機場入境時，遭美方盤查並遣返中國，理由是3人受中國政府資助，或其個人手機內發現軍訓照片因而被懷疑有軍方背景。

中國外交部發言人汪文斌就此回應稱，美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生，嚴重損害中國赴美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。這種針對特定國家留學生的歧視性做法，與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國留學生的表態完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，是「開歷史倒車」，理應受到譴責。