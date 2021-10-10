央視曾揭扶貧項目爛尾　貴州畢節官員舉報外媒負面報道受表彰

據貴州畢節市官方昨日（9日）公布，該市多名機關幹部因舉報涉及國家安全重要線索受表彰獎勵，其中包括一名機關幹部舉報了境外反華媒體持續潛入該市，非法採訪報道有關脫貧攻堅領域的負面信息並在境外進行炒作。



通報指，2020年，畢節市某機關幹部舉報了可疑人員通過互聯網，以利誘、招聘、交友等欺騙手段，勾聯策反黨政部門人員實施間諜竊密行為。

在同年，某縣區機關幹部舉報了個別背景特殊的境外公司和人員，通過所謂項目合作名義，搜集科技領域情況。

在2021年，某機關幹部舉報了境外反華媒體持續潛入該市，非法採訪報道有關脫貧攻堅領域的負面信息並在境外進行炒作。

通報稱，這些情況和線索為國家安全機關偵辦案件，及時消除安全隱患，防範、制止和依法懲治各類危害國家安全的活動提供了有力支持，受到了國家安全部和貴州省國家安全廳精神表彰和物質獎勵。

據央視9月早前報道，國務院第八次大督查第十五督查組在貴州省畢節市納雍縣開展督查工作時，發現該縣計劃自2015年起投入1000萬財政專項扶貧資金，和當地企業合作建設省級農業示範園區，但開建不久項目即爛尾。（央視）

據央視9月早前報道，國務院第八次大督查第十五督查組在貴州省畢節市納雍縣開展督查工作時，發現該縣計劃自2015年起投入1000萬（人民幣，下同）財政專項扶貧資金，和當地企業合作建設省級農業示範園區，但開建不久項目即爛尾，導致已投入的862萬元扶貧資金白白投入，上百畝永久基本農田荒廢5年多，還拖欠村民土地流轉金57萬元。第十五督查組目前已責成納雍縣組成專班，對問題進行深入徹查和責任倒查。