新冠疫苗｜全國已逾10億人打針　疾控中心建議特定人群接種加強劑

國務院聯防聯控機制在周三（29日）下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，截至9月28日，全國累計報告接種新冠疫苗超過22億劑次，完成全程接種的人數超過10億。

針對是否有必要接種「加強劑」的問題，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶就稱，當前有些地區已經按照疫情防控需要，開始對重點人群進行加強免疫，但是否需對全人群加強免疫，有關部門還需進一步研究，並根據疫情形勢綜合研判。



2021年9月27日，天津啟動18歲至59歲人群新冠疫苗加強劑接種工作。（視覺中國）

王華慶表示，疫苗研發專班已就加強免疫專門安排專家論證，國藥中生北京所和武漢所、科興中維、康希諾等公司，均已報告在完成原疫苗免疫程序基礎上進行加強免疫的臨床研究結果。結果顯示，按照原定免疫程序接種完成滅活疫苗或腺病毒載體疫苗6個月後，用原疫苗進行加強免疫，均未出現嚴重不良反應，同時受試者的中和抗體水平快速大幅提升。加強免疫6個月後，雖抗體水平也有下降，但依然高於兩劑或一劑接種後的峰值。

另外，中科院生物物理所的研究表明，滅活疫苗第三劑加強免疫後，不僅抗體水平大幅度提升，抗體譜也更廣，對抗各種變異株的能力增強。

王華慶引述專家意見指，建議對已完成免疫程序6個月的特定人群可接種「加強劑」。王華慶稱，目前中國的疫情防控重點是外防輸入，對輸入風險高，比如海關、邊檢、航空、隔離點防疫、定點醫療機構等工作人員，可在完成免疫程序6個月後，可開展加強免疫。其次是免疫功能缺陷或低下人員、部分60歲以上人群產生的免疫效果比18歲至59歲人群相對較低，而且一旦感染，發生重症、危重症的比例較高。

此外，還有基於國際交往的需要，一部分擬赴或已赴疫情較嚴重國家及地區工作、學習、交流的人群。

國家衛生健康委疾控局二級巡視員崔鋼

近期多地發生由境外輸入引發的本土聚集性疫情說明，我國“外防輸入、內防反彈”仍然面臨較大壓力。

新冠病毒疫苗對預防感染、預防再傳播、預防重症和死亡等方面均有一定效果。開展加強免疫，對於有效遏制疫情傳播具有重要意義。

下一步，國家衛健委將繼續指導各地做好新冠病毒加強免疫工作，切實保護人民群眾身體健康。（總台央視記者 劉潔）