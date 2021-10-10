內地對滴滴等企業啟動網絡安全審查　淨網行動拘捕逾1.6萬人

今日（10日），新華社發表《共築網絡安全防線 —— 我國網絡安全工作取得積極進展》。文章提到，沒有網絡安全就沒有國家安全，就沒有經濟社會穩定運行，廣大人民群眾利益也難以得到保障。



文章指出，隨着數字化進程的加速推進，廣大人民群眾對網絡安全、數據安全、個人信息安全的關注度與日俱增。內地不斷健全網絡安全審查制度和雲計算服務安全評估制度，開展多種專項治理行動全力維護人民群眾在網絡空間的合法權益。

內地已組織開展對關鍵信息基礎設施採購網絡產品和服務活動的網絡安全審查，對滴滴、運滿滿、貨車幫、BOSS直聘等啟動網絡安全審查，有效防範採購活動、數據處理活動以及國外上市可能帶來的國家安全風險。

文章又指，在維護公民個人信息安全方面，2019年以來，有關部門組織開展App違法違規收集使用個人信息專項治理，公開曝光了逾1000款問題較為嚴重的App。今年，持續深入開展攝像頭偷窺等黑產集中治理，下架違規產品1600餘件，並約談了存在隱私視頻信息洩露隱患的視頻監控App廠商。

與此同時，內地依法嚴厲打擊網絡黑客、電信網絡詐騙等違法犯罪行為，「淨網」專項行動深入推進，今年以來共拘捕超過1.6萬名違法犯罪人員，對其中6700餘人採取刑事強制措施。