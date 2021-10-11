官方披露外媒赴貴州採訪反華消息　背後華裔女記者遭起底

貴州畢節官方指，2021年有境外反華媒體潛入該市非法採訪報道，並炒作脱貧攻堅領域負面訊息，而當時派遣的華裔記者馮哲芸（Emily Feng）也被起底。



貴州畢節官方微信公號「畢節發布」10月9日發布消息稱，境外反華媒體潛入貴州畢節，被舉報。而翻查外媒報道，在2021年4月，有西方媒體派遣記者「秘密」採訪畢節。

美國國家公共電台（NPR）華裔記者馮哲芸（Emily Feng）曾前往畢節七星關的一個社區，採訪了幾名居民，質疑畢節的「脱貧摘帽」是不是真的。她在一篇題為《中國脱貧是真是假？》的報道中，稱雖然這些居民免費分配到了新社區和新房子，但「失去了土地」。

馮哲芸稱，這些搬家的居民沒有找到高收入的工作，並指由於貴州人工收入低於浙江沿海，導致「沒有實現真脱貧」。在文章最後，她表示：「不是中國政府讓畢節市脱困，而是一群小企業家提高了畢節居民的收入」。

這篇文章及上述消息引發外界廣泛關注，馮哲芸遭起底，被指作為一名華裔記者，卻是「反華專業戶」，憑藉華裔外貌及會中文等優勢，長期報道中國負面新聞。其內容從女權爭議、同性戀群體、人口老齡化，再到新疆、西藏等，可說包羅萬象。

在NPR的官網上，馮哲芸自我介紹稱，她於2019年加入該電台，隨後走遍中國的各個大城市和小村莊，以報道「社會趨勢以及中國經濟和政治新聞」。在個人簡介中，馮哲芸還宣稱她自己「是全世界第一個找到所謂『新疆集中營』的記者」。

另有網民指控，馮哲芸在微博上有各種「小號」和線民，包括Lily Kuo、Viola Zhou、Jessie Yeung、Alice Su、Nectar Gan、Li Yuan、Amy Qin、Emily Feng，當中有人受僱於《衛報》、Vice、美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報、美聯社、NPR等不同傳媒。