曾獲任正非讚賞　28歲華為「天才少年」放假自製機械臂為葡萄縫針

2019年6月起，華為創始人任正非從全球範圍內招募「天才少年」，並用頂級薪酬吸引頂尖人才。

近日，華為「天才少年」之一的彭志輝在B站上發布一段影片，介紹他在4個月的工餘時間裡造了一台機械臂，並展示他在廁所利用這台機械臂遠程為一顆破口葡萄縫針，葡萄竟未被機械臂損壞，引起網民熱烈讚賞。



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據彭志輝介紹，半年前，他網購了一個生產於2014年的二手機械臂，但是他不太滿意，於是他自己造了一台機械臂並命名為「Dummy」。Dummy在操作系統用上了開源鴻蒙，AI 計算平台使用的則是華為昇騰 Atlas 邊緣計算平台。

彭志輝又解釋：「其實這套系統裡很多組件都是我以前積累的技術項目，包括電機驅動器、基於IMU的動作捕捉手套、基於雙目視覺的乒乓球機器人、基於AR的APP等等，大家可以在我早兩年的回答中翻到相關視頻，所以並不是從頭造這個項目只花四個月。」

對於有網友聯想到達文西手術系統（da Vinci Surgical System），彭志輝則坦言，Dummy與達文西手術系統是遠遠比不了的，「我只是模仿了它的使用場景，達芬奇（達文西）的高精度、多自由度、低延遲通信等等這些方面都不是一個DIY項目能企及的」。

此前彭志輝研發的無人駕駛自行車在B站上引起關注，還得到了任正非的認可。（影片截圖）

值得注意的是，此前彭志輝研發的無人駕駛自行車在B站上引起關注，還得到了任正非的認可。在今年8月份，任正非在華為公司中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生的講話中表示：「有人研究自行車的自動駕駛，公司沒有約束過他。我們要生產自行車嗎？沒有啊。這是他掌握的一把『手術刀』，或許以後會發揮什麼作用，產生什麼巨大的商業價值。」

今年28歲的彭志輝2015年從電子科技大學生命科學與技術學院本科畢業，研究生畢業於電子科技大學信通學院，畢業後就職於OPPO研究院AI實驗室擔任算法工程師。2020年，彭志輝受邀成為華為「天才少年」一員，加入華為上海研究所，年薪百萬（人民幣，下同），從事昇騰AI芯片和AI算法相關研究工作。

華為「天才少年」項目是任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目。任正非曾在華為EMT（經營管理團隊）內部講話中提及，將從全世界招進20—30名「天才少年」。據悉，「天才少年」的工資均按年度工資制度發放，最高年薪達201萬。