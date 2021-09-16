華為「被美國打壓兩年」　任正非稱盈利能力反而「大大改善」

9月14日晚間，華為向媒體公開了創始人兼總裁任正非在華為中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生的講話。任正非表示，華為被美國打壓的這兩年，人力資源政策從未變過，工資、獎金發放一切正常。華為從兩年前在混亂的驚恐中反應過來，形成今天的陣列。



據《中國證券報》9月15日消息，任正非表示，這兩年華為受美國的制裁，不再追求用最好的零部件造最好的產品，在科學合理的系統流量平衡的方法下，用合理的部件也造出了高質量的產品，大大地改善了盈利能力。

對於招攬人才，任正非直言，華為處在戰略生存和發展的關鍵時期，衝鋒沒有人才是不行的。華為要敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀的人才。

「我們不也是從兩年前在混亂的驚恐中反應過來，形成今天的雄赳赳氣昂昂雜亂有力的陣列嗎？」任正非說，「我們被美國打壓的這兩年，人力資源政策從未變過，工資、獎金發放一切正常，職級的晉升、股票的配給等一切正常。公司不僅不混亂，反而是內部更加團結，吸引了更多的人才，加入我們的隊列。拋開了束縛，更加膽大、勇敢地實現了更多的突破，有了領先的信心和勇氣。」

任正非表示：「華為要轉變過去以統一的薪酬體系去招聘全球人才的思路，要對標當地的人才市場薪酬，對高級人才給出有足夠吸引力的薪酬包。我們未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，並且薪酬在當地國家要偏高，這樣才能吸引到最優秀的人才。」

任正非稱，華為正在一個一個地解決難題，一批一批的有紮實理論基礎的人「投筆從戎」，拿着「手術刀」，加入戰鬥。「比如，有幾個天才少年加入了『煤礦軍團』，反向使用5G，使井下訊息更高清、更全面。」

據了解，華為「天才少年」項目，是任正非在2019年發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目。

在這次座談會上，任正非也提及海思。任正非稱：「我們允許海思繼續去爬喜馬拉雅山，我們大部分在山下種土豆、放牧，把乾糧源源不斷送給爬山的人，因為珠穆朗瑪峰上種不了水稻，這就是公司的機制。」

在這次座談會中，任正非還提到了華為歐拉會戰。據悉，華為歐拉服務器操作系統軟件，是企業級Linux操作系統平台。早在2019年9月，華為宣佈服務器操作系統EulerOS開源，並且在2019年12月31日全面開放。

據任正非介紹，歐拉正在大踏步地前進，歐拉的定位是瞄準國家數字基礎設施的操作系統和生態底座，承擔着支撐構建領先、可靠、安全的數字基礎的歷史使命，既要面向服務器，又要面向通信和實時操作系統，這是一個很難的命題。

任正非認為，未來訊息社會的數字化基礎架構核心是軟件。數字社會首先要終端數字化，更難的是行業終端數字化，只有行業終端數字化了，才可能建立起智能化和軟件服務的基礎。

「鴻蒙、歐拉任重道遠，你們還需更加努力。鴻蒙已經開始了前進的步伐，我們還心懷忐忑地對它報以期盼。」