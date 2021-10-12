此前官方通報措辭嚴厲前所未見　江西「政法虎」王立科被批捕

撰文：李亭
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江蘇省委原常委、政法委原書記王立科涉嫌受賄、行賄一案再有新進展。據官方通報，王立科被批捕。

王立科被批捕。（網絡圖片）

據官媒新華社10月12日消息，日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、行賄罪對王立科作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

此前9月22日，中央紀委國家監委發布通告指，王立科被雙開，官方通報措辭罕見嚴厲。

通報指王立科身為中共高級領導幹部，從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實，是典型的政治上「兩面人」；對黨紀國法毫無敬畏之心，無視中央八項規定精神，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態，影響十分惡劣。

分析人士指出，中紀委指王立科「從未對黨忠誠老實」，顯示王立科一直對中共黨組織隱瞞或虛構個人資歷，包括竄改偽造個人檔案。這種現象在官場上並非罕見，因為過去許多地方個人訊息不全，檔案管理不嚴，不少官員為了升遷，採取修改年齡、虛構學歷、資歷等手段給自己加分。王立科顯然是其中一員。

他雖然屬於主動投案，但根據官方如此嚴厲的「判詞」，分析猜測王立科可能會被重判。

《人民的名義》是內地知名反腐電視劇。（微博）

此外，據《巡迴檢查組》總製片人李學政此前披露，王立科曾強烈干預電視劇《人民的名義》的播出，他曾下令刪除所有支持電視劇的江蘇「鳴謝」單位，並嚴厲批評有關部門對拍攝工作的支持行為，還向有關部門領導強烈反映這部電視劇的「危害性」，要爭取「停播」等等。

公開資料顯示，王立科出生於1964年12月，山東蓬萊人，早年在遼寧省公安系統工作，曾任葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長、黨委副書記，大連市副市長、市公安局局長等職。

2013年，王立科南下江蘇省，任省長助理，省政府黨組成員，公安廳黨委書記、廳長，12月晉升江蘇省副省長。2015年11月，王立科出任江蘇省委常委、政法委書記，並兼任省公安廳廳長。2020年10月24日，王立科主動投案、接受調查。

江蘇政法委書記王立科落馬　被揭曾強烈抵制反腐劇《人民的名義》江蘇「政法虎」王立科被「雙開」　官方通報措辭嚴厲前所未見江蘇政法委書記王立科涉嚴重違紀違法自首　曾是王立軍副手
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