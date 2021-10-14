江西72歲前廳官退休11年後被查　任內曾發生「竊聽」事件

江西省紀委監委周三（13日）公布，原江西省國土資源廳黨組書記、廳長劉積福涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委省監委紀律審查和監察調查。

據了解，現年72歲的劉積福2010年1月卸任，如今被查已是他退休11年後。



公開資料顯示，劉積福出生於1949年7月，曾任吉安地區中級人民法院辦公室副主任、副院長等職，1987年任井岡山市市長，1989年任井岡山市委書記。1991年，劉積福任吉安地委委員、吉安市（縣）委書記，1995年任宜春地委副書記。

1998年，劉積福調任九江市市長，2001年12月出任九江市委書記，於2005年6月調任江西省國土資源廳黨組書記。2006年3月，劉積福任江西省國土資源廳黨組書記、廳長，任職4年，2010年1月卸任，至此番被查。

據媒體報道，劉積福任江西省國土資源廳廳長期間曾發生「竊聽門」事件，劉積福的辦公室被安裝了竊聽設備。2009年，江西省國土資源廳3名副廳長李江華、陳愛民、許建斌落馬。

值得注意的是，中共十八大以來，官員退休後被查處的案例並不鮮見。2021年以來，從中共紀檢監察機關通報的數起審查調查消息來看，針對退休官員的反腐力度依然不減。

中央紀委國家監委網站2020年7月曾發文稱，據不完全統計，十九大以來，至少已有包括天津市原副市長陳質楓、內蒙古自治區人大常委會原副主任邢雲、國家開發銀行原董事長鬍懷邦等21名中管幹部在退休後被查處。