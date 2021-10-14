日本核廢水｜中國外交部：希望新政府撤銷前政府錯誤決定

據日媒報道，在日本新任經濟產業大臣萩生田光一近日視察福島第一核電站時，福島縣官員向其表達了當地民眾對福島核污染水處置問題的嚴重關切，並稱東京電力公司的一系列醜聞削弱了民眾信任，呼籲日本中央政府認真解決民眾關切。對此，中方表態稱希望新政府撤銷前政府錯誤決定。



在10月14日的中國外交部行記者會上，發言人趙立堅表示，不僅太平洋沿岸各國民眾反對和關切福島核污染水排海，日本國內，特別是福島當地民眾也有嚴重關切，他們的正當訴求理應得到重視和解決。他說：「東京電力公司連日本民眾的信任都無法獲得，它提供的核污染水數據、所做的安全承諾能夠為國際社會所信任嗎？」

趙立堅稱，日方決定向海洋排放核污染水，不是日本一國私事，這關乎全球海洋環境和周邊國家健康福祉。

趙立堅還表示，希望日本新一屆政府認真傾聽國際社會和日本民眾的呼聲，撤銷前政府的錯誤決定。在同利益有關方和有關國際機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動核污染水排海。

2011年3月大地震衝擊了日本福島核電站，核洩漏事故帶來的影響至今未消：

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據日本廣播協會10月12日報道，日本經濟產業大臣萩生田光一此前視察了福島核電站，與當地政府商討核廢水處理等問題。

萩生田光一從菅義偉內閣文部科學大臣調任為岸田內閣的經濟產業大臣。這是他上任後首次視察福島核電站，現場了解廢堆和核廢水處理進展。他還與福島縣知事會晤，表示將為災民著想，全力解決核事故善後。

福島知事內堀雅雄重申，當地民眾對核廢水排海仍不放心，而東京電力公司在核事故處理方面紕漏和醜聞不斷，希望日本政府發揮主導，承擔責任。萩生田光一稱，福島核廢水排海，離不開民意支持，將繼續徵求民眾理解。