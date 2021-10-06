浙江男疑戴二戰時期日本軍帽　警：是在校中學生，已寫檢討書

內地近年不時出現有民眾身穿日式服裝甚至仿日本軍服，因而引起爭議的案例。據網民爆料，在周二（5日），浙江麗水市一名坐在電單車上的男子頭戴一頂疑似二戰時期的日本軍帽，隨即引來不少網民指摘在公共場合如此穿戴很不合適。

對此，麗水警方周三（6日）經調查後通報指，電單車上兩名男子是在校中學生，出於好奇網購上述道具，並戴在頭上騎車回家，經批評教育，已主動寫下檢討書。



網傳影像顯示，當時兩名男子騎着一架電單車出現在麗水市蓮都區中東路廈河商城附近，其中前方的男子帶着黑面罩，只露出眼睛嘴巴，後座上的男子則戴了一頂疑似二戰時期的日本軍帽。影片拍攝者表示，該男子當時還告訴他不要拍片。

該段影片引起許多網民反感，「不是蠢就是壞，進去受受教育也挺好的」。不過也有很多網民認為雖然裝束不合適，但是並沒有違法，認為不應管太多，上綱上線，甚至有人猜測對方是橫店的臨時演員而已。還有不少網民在評論中@麗水公安。

麗水公安指，兩名涉事男子是中學在校學生。（微博）

對此，麗水公安6日發布警情通報指，接到舉報後警方即時介入調查，調查發現，兩名男子是初中在校學生，因出於好奇，網購了上述道具並戴在頭上騎車回家。經批評教育，涉事人員均已深刻認識到自身錯誤，主動寫下檢討書。警方也已責令其家長們加強對未成年人的教育。