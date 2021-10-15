印媒稱中國士兵越線被扣　內地網傳印軍俘虜白布蒙眼被押畫面

中印邊境再起衝突波及藏南地區，兩軍第13輪會談失敗，加劇緊張局勢。中方向邊境部署新裝備的同時，再釋出2020年6月加勒萬河谷衝突中解放軍俘虜印軍的新視頻。



中印於10月10日在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行第13輪軍長級會談。中方10月11日發表聲明指出印方堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

就在談判前幾日，據《中國日報》10月9日報道，9月28日，中國邊防部隊按計劃對中印邊境中方一側東章地區進行例行性巡邏時，中途遭印方阻攔，有約200名解放軍士兵在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）實際控制線（LAC）附近被攔截。隨後中方官兵予以反制，在完成巡邏任務後返回。

印媒稱中國士兵「越線」被扣。中國媒體則表示，東章地區是中國固有領土，中國邊防部隊在自己領土上組織巡邏完全合理合法。印方蓄意挑釁在先，歪曲抹黑在後，嚴重違反雙邊協議協定，責任完全在印方。

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隨後的新一輪會談失敗，中印雙方依舊火藥味十足。官方央視軍事官微10月11日刊發解放軍坦克群在喀喇崑崙高原射擊演練視頻。解放軍釋出邊境士兵手持刀身背火箭筒的照片。

10月15日，網絡再次曝光2020年6月中印加勒萬河谷衝突新視頻，畫面中，解放軍正押送受傷的印軍俘虜。

此前中印加勒萬河谷衝突的視頻流傳（點擊大圖瀏覽）：

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中共軍委機關報《解放軍報》今年2月首次公布，加勒萬河谷衝突造成解放軍4人陣亡，1人受傷。報道稱這是兩國45年來雙方最嚴重的邊界衝突。印度方面公布至少20名印度士兵死亡。

中方報道稱，衝突起因是印軍違背與解放軍達成的共識，越線搭建帳篷。按照約定，解放軍幾名官兵前去交涉。但印軍預謀潛藏、調動大量兵力，造成事態嚴重化。