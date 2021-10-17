飯圈危機｜追星集資App遭整治「爆雷」　粉絲團索數千萬巨資未果

內地官方加大整治「飯圈」亂象的力度，今年8月，有多款追星App被應用程式平台下架，包括被粉絲用來籌款應援的平台「Owhat」。

該平台近日發公告稱「停止提現」，引起不少粉絲團維權，被指自5月起就已發生提領現金時受阻情形，涉及金額高達數千萬元，儼然成為一場飯圈「爆雷」事件。



從買下一顆小行星的命名權，到地鐵站內鋪滿生日祝福，內地粉絲們過往聚集起如此龐大的應援金額，Owhat平台自2014年誕生起就扮演重要角色，粉絲們利用該平台將錢匯集到某一個粉絲團的手上，成為足以支撐一場盛會的巨款。

Owhat平台多年來被用於粉絲集資。（極目新聞）

不過，該平台在經歷8月App被下架整治後，於10月14日在官方微博發布公告稱，即日起將無限期停止粉絲團的所有交易服務，同時停止提現，又指會與所有粉絲團核對後再安排退款。

然而有部分粉絲團表示，在經過波折以後，他們有配合Owhat平台進行整改，比如補辦營業執照、完成工商認證等，但在配合提交資料後也未能提現成功，只能自行墊付錢款完成相關商品的製作並發貨。

截至10月16日，至少31個粉絲團對此發表聲明抗議，甚至有粉絲團指，最早在今年5月，Owhat平台就出現了無法提現的情況。值得注意是，自今年6月起，網信辦開展為期2個月的「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動，重點打擊五類「飯圈」亂象行為；8月19日，包括Owhat在內的多個追星類App被下架處理。

該平台發聲明稱「停止提現」，引起粉絲團抗議。（微博截圖）

據不完全統計，僅有11個粉絲團披露未能提現的金額，共計約有248萬元，當中金額最高的是TFBOYS組合的粉絲團「TF-醫援會」，還有近60萬資金未獲履約支付。另有18個粉絲團沒有披露未能成功提現的金額，還有兩個粉絲團只模糊說「高達六位數」。據內媒《財經天下周刊》報道，有粉絲統計稱，此次事件涉及數百個粉絲站，涉及金額或達到幾千萬元。

這些粉絲團普遍表態拒絕接受Owhat平台單方面退款公告，認為平台無權擅自處理錢款，哪怕是退款，理由是平台承諾的退款可能遙遙無期，以及粉絲團可能已經先行墊付費用。例如韓星Jennie的粉絲團@babyblue_JennieKim 稱，早在9月申請退款的粉絲們至今還沒有收到錢，平台客服被問及時只回應一句「我幫您查一下」便沒有後續。韓團成員Lisa的粉絲團@LISA_LALISAHOUSE 則稱，墊付的費用已超過30萬元。