吸毒藝人永不能翻身？　官媒點名宋冬野：繼續當公共人物，不行

內地民謠歌手宋冬野2016年曾因吸毒被捕，10月11日他在微博上發表千字文，指出自己因5年前吸毒，近期的演唱會再被舉報而取消。宋冬野表示「三年禁演期」已過，「我變成了一個更好的人啊！還不足以放我一條生路嗎！」強調要捍衛自己的工作權。



但內地網民卻不買單，更有網民提出要「吸毒藝人終身禁用」。而《人民日报》旗下微信號則以「宋冬野，甭覺得自己委屈」為標題，指出吸毒藝人如果改過自新，重新做人，可以轉行做別的，「但要繼續承擔公共人物的角色，不行」。



宋冬野2016年吸毒後曾沉寂一段時間，後來恢復部分商業演出，但時常面對舉報而演出取消，日前演唱會再度被舉報，他發千字文怒批自己是「合理合法經過嚴格審批並通過的演出」希望能捍衛自己的工作權益。

但適逢內地嚴打「劣跡失德藝人」之際，他的「吸毒改過復出言論」引發微博網民抨擊他「裝委屈」，並強調他近年仍有作品和商演，令人同情地是那些因緝毒而喪命的警察。

《俠客島》則發文指出，「吸毒藝人如果改過自新，重新做人，可以轉行做別的，勤勞致富沒人攔著。但要繼續承擔公共人物的角色，不行。」

該文章指出，這不是社會寬容度夠不夠的問題。「我們允許公眾人物出名、賺錢、過風光日子，但同樣，公眾人物也必須承擔與其影響力相匹配的社會責任，而且這種要求比普通人更嚴格。一旦越線，就要承擔嚴重後果，付出應有的代價。」回應宋冬野的「吸毒復出論」。

柯震東一片成名，本來有大好發展的他，因為吸毒事件而令演藝事業停擺，不知不覺今年已踏入30歲。（劇照）

《俠客島》指出，對吸毒的劣跡藝人零容忍，甚至不惜絕了他們的後路，是因為其作為公共人物有很強的示範效應。如果一個具有大批受眾、粉絲的公眾人物，因為吸毒等違法問題被禁一段時間後又可以平安復出，「繼續安心接受粉絲追捧、賺大錢，公眾是什麼感受？難道違法犯罪無所謂，雪藏幾年又是一條好漢？」

此外，針對宋冬野強調自己跟「緝毒員警之死」沒關係，「販毒才是犯罪行為，吸食毒品者只是受害者」的言論，《俠客島》亦抨擊「沒有買賣就沒有殺害，沒有市場，哪來賣家？」文中寫道，是癮君子群體支撐起旺盛的毒品市場。「要是人人都不吸毒，毒販子的毒品賣給誰去？宋冬野的確沒有把子彈射向緝毒員警，但一個個吸毒者掏出的真金白銀，讓製造、販運毒品分子有了可以武裝自己的資本。」

文中指出，中國是世界上對毒品容忍度最低的國家之一，100多年前的鴉片戰爭至今讓所有中國人視為國恥。70多年來，中國犧牲在禁毒一線的公安幹警高達4,000多人，每年犧牲的緝毒員警是其他警種的4.9倍，受傷率更是高出10倍之多。若讓吸毒劣跡藝人堂而皇之地「一切從頭來過」，我們對得起那些犧牲的緝毒員警嗎？你們可以從頭來過，他們能死而復生嗎？強調「任何時候都必須對吸毒一票否決」。

歌手李代沫也因吸毒影響演藝事業。（視覺中國）

而在宋冬野的「吸毒復出論」引發輿論風波後，2012年參加內地選秀節目《中國好聲音》而出道成為歌手的李代沫，於2014年因吸毒被警方拘捕。而近日其原擬於安徽蚌埠市參加一場商演活動，遭舉報後被當地執法部門叫停。

9月廣電總局曾發布通知，提到要進一步加強文藝節目及其人員管理，列出負面清單。通知提到有四大「堅持」，分別是堅決抵制違法失德人員、堅決反對唯流量論、堅決抵制泛娛樂化、堅決抵制高價片酬。微博目前也以「違反社區公約」禁言宋冬野的微博帳號。