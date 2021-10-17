從種子到杯子　咖啡公社落地上海　德籍創始人冀打響中國本土品牌

全球首家「從種子到杯子」的咖啡連鎖店「咖啡公社」於周五（15日）在上海凱旋路落地，其採用種植於雲南紅土地的P86+阿拉比卡咖啡豆，創始人則是在中國生活了24年的德國人Eric Baden（中文名林德恩）。作為一名外國人，他卻希望讓中國、讓雲南變成一個享譽全球的高品質咖啡的原產地，打響中國本土的咖啡品牌。



咖啡公社落地上海凱旋路。（澎湃新聞）

1998年，林德恩初到中國時，流行的還是三合一速溶咖啡，然而隨着經濟發展，他認為中國消費者的品味越來越好，對咖啡的要求亦隨之增高。在華這些年來，林德恩一直專注咖啡相關工作，不僅是Q Grader精品咖啡質量分級鑑定師、SCA 國際精品咖啡協會認證烘豆師，還是雲南國際咖啡組織歐洲代表，並曾擔任2019年中國技能大賽上海市咖啡師技能大賽暨第二屆上海咖啡大師賽裁判。

據了解，在雲南，當地種植的咖啡品種以阿拉比卡種為主，雀巢自上世紀80年代末開始在現今的普洱市引種屬阿拉比卡大類下的雜交種的卡蒂姆咖啡，而目前，該省的咖啡種植產量已佔全國總產量逾90%。但林德恩發現，全球一半的阿拉比卡咖啡豆產自巴西，該國咖啡種植莊園多為平原，可機械操作，成本較低，然而當地咖農拿到的咖啡收購價卻比雲南咖農高。同時，中國阿拉比卡咖啡豆的價格連跌多年，導致許多咖農無法靠種植的收益生存。

為了幫助這些咖農提高他們咖啡的品質，林德恩和咖啡公社的成員參與了一項對雲南咖農有積極影響的轉型。在他看來，經過適當培育、採收及加工後，雲南種植的阿拉比卡咖啡豆能呈現多層次的風味，口感醇厚且順滑。

店內採用的P86+阿拉比卡咖啡豆。（澎湃新聞）

2019年，雲南種植的P86+阿拉比卡咖啡豆在全球最大的咖啡大賽「紐澳金豆杯」中勇奪銀牌。林德恩稱，通過P86+咖啡處理項目，他們有系統地教授雲南咖農如何生產高品質的精品咖啡豆，並按照不同咖啡品牌作定制化生產，最重要的是協助了雲南小微型種植園發展。而這些高品質咖啡豆在咖啡公社的雲南烘焙廠加工處理後，就會拿到上海的門店銷售，從而為咖農增加收入。

按近期計劃，林德恩會在今年內在上海開出5間咖啡公社連鎖店。對女兒在中國出生的，妻子也是中國人的林德恩而言，中國就是他的第二故鄉，他表示，自己看到了一種中國咖啡文化在上海興起，認為未來中國人喝咖啡的習慣將會和喝茶一樣普遍。