台女嬰在保母家受創慘死　民眾衝抵灑溪錢丟雞蛋洩憤　警鳴槍逮捕

台灣高雄市仁武區蔡姓刺青師一群朋友疑不滿蔡姓保母照顧11月大女嬰時，女嬰跌倒撞到頭死亡，昨晚9時許到保母家灑溪錢、丟雞蛋，警方獲報到場對空鳴一槍制止，帶回5人偵辦，事後再查出另外9人涉案，詢後全依妨害秩序送辦。



據了解，這群人有男有女，皆表示是蔡姓刺青師的友人，與女嬰關係也很好，把女嬰當乾女兒在疼，看到女嬰出事情非常憤怒，昨晚到蔡姓保母家外灑溪錢、丟雞蛋表示抗議。（點擊下圖了解更多）

台灣仁武警分局員警獲報趕到現場，口頭制止不成，對空鳴一槍並上前將現場1車5人帶回偵辦，後續成立專案小組，調閱監視器鎖定其他涉案人車，共查緝13車21人到案，其中有11人灑溪錢、買溪錢等行為，依妨害秩序移送橋頭地檢署偵辦，另有3人涉案，警方持續深入調查中。

蔡姓刺青師臉書指出，女嬰昨天早上7點半還開開心心出門，送到保母那第二天，就接獲保母電話，指女童站起來不慎跌倒，頭部撞到地墊，因頭部受重擊，腦部出血開刀，仍沒能搶回小生命，但女嬰根本還不會站。

檢方昨初步相驗，女嬰有擦挫傷、皮下瘀血等狀況，將另安排解剖複驗，蔡姓刺青師則在臉書回覆，他當刺青師前是禮儀師，解剖是流程不是結果，質疑是否真有必要解剖。

台灣仁武警分局提醒，此案已由檢察官指揮偵辦中，後續將由專案小組調查釐清案發過程，民眾務必理性，警方將對任何暴力犯罪滋擾行為積極嚴辦，不容許有私刑報復，對於不法行為警方絕對嚴辦到底。

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