大馬歌手黃明志《玻璃心》涉辱華　陳芳語拍片致謝：不要怕做自己

馬來西亞歌手黃明志邀請澳洲籍華裔女歌手陳芳語合唱新歌《玻璃心》，MV於上周五（15日）發布。由於歌詞中的「熱愛小狗小貓蝙蝠果子狸」、「怕被送進去種哈密瓜再教育」被認為針對中國，含「辱華」元素，引發關注。

黃明志的經紀公司回應稱，歌曲只是分享愛護小動物；陳芳語則錄製影片，感謝大家的支持。



台灣傳媒《自由時報》報道，對於新歌受到熱烈討論，黃明志昨日在Facebook回應稱：「大家不要太緊張，這首歌其實很正面，裏面有講到要愛小動物，比如小狗，小貓，蝙蝠，果子狸。就好像我也很愛牛羊豬雞和海鮮。還有不要隨便亂爬墻壁，因為很危險，爺爺知道了會生氣。我覺得這首歌很適合小朋友聽。是一首富有教育意義的歌曲。」

+ 16

相比前者發文回應，陳芳語則錄製清唱影片，並將歌詞改成：「對不起傷害了你，微博刪掉沒關係，我聽見有個聲音，是玻璃心碎一地，沒關係我還有IG，也還有FB，或許不該太直白，超直白，I'm so sorry，YouTube Trending第一名。」對於MV推出不到一天點閱就突破百萬，她相當開心並感謝大家支持，最後更強調「不要害怕做自己」。

截至今日（17日）下午2時，《玻璃心》MV在YouTube點擊率超過211萬次。除了在YouTube等平台發布之外，MV亦在微博、Bilibili等內地社交平台發布，但上述兩個平台均無法搜尋到相關歌曲，而黃明志、陳芳語的微博賬號均已被禁。