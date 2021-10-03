金鐘獎｜炎亞綸得獎感言被指辱華　內地網友：台獨就別來大陸撈金

炎亞綸跨足綜藝圈當主持人，讓他獲第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，上台致詞時卻因為一句話，惹怒了內地網友認為他辱華。
炎亞綸、唐綺陽與吳姍儒攜手拿下綜藝節目主持人獎，他上台吐露入行17年首次拿到三金獎，一路上有高有低，得這獎就像是大海中的一根浮木，讓他有動力能繼續下去，不過最後他又補充了一句：「我要感謝一下，我生長在一個讓思想可以自由奔放的地方，我相信我們有無比光明的前途，加油！」
沒想最後這句話卻遭到內地網友出征「話裡有話，立場很明顯了，麻煩以後不要來內地了」、「請炎亞綸先生就待在那個可以思想『自由』講話『自由』的地方吧，既然台獨就不要再來大陸撈金了」。
不過也有些網友覺得「人家也沒點名啊，有的人對號入座啥呢」、「覺得有問題的是默認自己國家思想不自由或前途不光明囉」、「哪裡有問題麼？覺得有問題的是覺得哪裡不自由了？」。
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