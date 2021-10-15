內地第三劑疫苗不建議溝針　香港施打加強針勢在必行？｜時事焦點

近期，國內多個省市開展新冠疫苗加強針接種。反觀香港，政府暫時未有為市民接種加強針的計劃。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶曾稱，部分地區按照疫情防控需要，開始對重點人群加強免疫，但是否需對全人群加強免疫，有關部門仍在進一步研究，並根據疫情形勢綜合研判。

世界衛生組織（WHO）專家日前建議，此前已完成接種的60歲或以上人士，應獲提供第三劑疫苗。到底香港是否需開展加強針接種？



各地加強針接種規定各有不同？

公開資料顯示，截至10月10日，明確啟動加強針接種的省市，包括安徽、福建、海南、黑龍江、湖北、山西、廣西、貴州等地。上述地區推出的加強針政策都包含滅活疫苗，即完成滅活疫苗全程接種6個月以上的人群即可接種加強針。原則上，使用原接種企業生產的滅活疫苗為優，若同一企業無法滿足供應，就可使用其他企業的滅活疫苗。

以安徽銅陵市為例，該市五松鎮社區衛生服務中心於本月10日開放新冠疫苗「加強針」接種，本批次共有1000劑疫苗，種類為北京生物、北京科興中維，接種對象為新冠滅活疫苗第二針滿6個月的人士。

相比之下，推出腺病毒載體疫苗加強針的地區較少。公開信息顯示，廣西、貴州凱里、安徽馬鞍山、安徽阜陽、安徽合肥市蜀山區筆架山社區等地，同時提供滅活疫苗加強針及康希諾腺病毒載體疫苗加強針。據介紹，康希諾腺病毒載體疫苗是國內目前唯一的單針免疫程序的新冠疫苗，上述地區康希諾疫苗加強針的接種條件為首針接種6個月以上。

以廣西為例，當地於本月9日正式啟動新冠疫苗加強免疫接種，已全程接種新冠疫苗滿6個月的18歲以上人士均可接種，當地將提供國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興公司的滅活疫苗和天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗。

此外，對於接種加強針的最低年齡限制，各地規定有所不同。以安徽省為例，合肥市筆架山社區衛生服務中心要求接種對象為18歲以上，蕪湖市戈江區、鳩江區則開放予12周歲以上人士接種加強針。

加強針接種要求18歲以上地區的還有海南省、廣西省、貴州凱里、安徽馬鞍山、湖北宜昌、湖北十堰、湖北孝感、山西大同、天津市濱海新區泰達街道辦等地。要求12歲以上的還有福建廈門等地。

廣西南寧市江南區福建園社區衛生服務中心，醫務人員接種新冠疫苗加強針。（中新社）

重點人群才可接種加強針？

上述各省市的公開通知顯示，大部分地區都說明現階段會優先對重點人群開展加強針接種，但有部分地區未將接種對象限定於重點人群。

新冠肺炎感染高風險人群，包括涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員，國際和國內交通運輸從業人員、面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員、醫療衛生人員等，以及有在境外感染風險的人群，如因公、因私出國工作學習人員等。

目前，海南省、廣西省、湖北宜昌、湖北十堰、湖北孝感、湖北襄陽、安徽蕪湖、安徽馬鞍山、福建廈門等地都明確，優先重點人群接種；而黑龍江綏化市、貴州凱里、安徽阜陽、安徽銅陵市義安區五松鎮、安徽合肥市筆架山社區衛生服務中心、山西大同市一醫院則未劃定重點人群的限制。

加強針可以混合接種嗎？

《新華社》報道，目前全球有多款以不同技術路線製造的新冠疫苗，但專家提醒，不同技術路線的疫苗是不能混合接種，若首針接種了滅活疫苗，後續亦要接種滅活疫苗。

10月11日，2021上海國際生物醫藥產業周在上海世博中心舉行。江蘇省疾控中心副主任朱鳳才表示，目前中國尚未公布任何關於不同疫苗混合接種的臨床試驗數據，他正積極推動不同抗原疫苗接種的設計，以提高疫保護效果。

林鄭月娥日前表示，短期內會邀請專家開會聽取意見，決定何時啟動為特定組群人士打第三針。（中新社）

香港需要開展接種加強針嗎？

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，9月15日曾聯同專家顧問團進行會議，討論有關已完成接種新冠疫苗人士接種第三劑新冠疫苗的事宜。會議上，聯合科學委員會聯同專家顧問團審視最新科學實證，認為以本地新冠疫苗接種率，尤其是長者的接種率仍未理想，因此現時為長者接種疫苗仍然是首要工作。個別群組尤其是免疫力弱的人士或長者等，以及為應對值得關切的變異病毒株的出現，將來有可能要接種額外劑數的新冠疫苗。

食物及衞生局局長陳肇始曾在立法會會議上表示，聯合科學委員會聯同專家顧問團認為在現階段決定是否需要，以及應於何時為一般人口接種第三劑新冠疫苗仍言之尚早，並建議繼續監察出現的新科學實證。

許樹昌指，聯合科學委員會及政府專家顧問會先商討加強針事宜，稍後將向食衞局作出建議。（資料圖片 / 羅君豪攝）

何栢良：盡快開展打第三針 港接種率低 倡推第二輪「谷針」措施

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日（14日）在商台節目上表示，過往數據反映接種科興第二針後6個月，只有三分一人檢驗出抗體，反映清楚需要接種第三針，而參考各地數據，第三針不論是接種原針或溝針均是安全。他指，本港疫苗供應無問題，已設有預約接種系統，只要清晰介定第三針的接種群組類別，技術上無操作問題，應立即盡快開展打第三針。

記者曾就香港是否要開展接種加強針一事，詢問政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。許樹昌表示，聯合科學委員會及政府專家顧問會先商討加強針事宜，稍後將向食衞局作出建議。