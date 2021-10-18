美大學取消逾30名華留學生資格：未向校方交入境資料　中領館介入

因未按時提交必要材料，美國紐約州立大學布法羅分校至少30名中國籍留學生的F-1簽證失效，開學僅一個月就被強制驅離。

日前，中國駐紐約總領事館已介入協調，並告誡留學生遵守規章、留意關鍵資訊，同時保護自身權益。



據教育新聞網站《The Pie News》消息，9月28日，紐約州立大學布法羅分校一些學生在下課後意外接到了該校國際生服務處的警告電郵。通知稱，由於收信人未能及時向校方提交I-94表格副本，校方已不再認可他們的留學生身份，意即這些學生的F-1簽證即日起失效。據悉，I-94表格美國海關及邊境保衛局用於記錄外籍人士出入境資料的文件，是外國人入境時必填的文件之一。

美國政府去年開始，針對中國留學生收緊簽證安排。（Getty Images）

根據學校規章，國際生須在報到30日內提交這份文件，校方強調取消這些留學生資格的處理辦法合情合理。而據內地留學行業指出，這次事件可能是美國單一大學最大規模的一場「集體勸退」。截至目前，受影響的學生超過50人。

事發後，涉事學生聯絡留學生服務處的負責人，在一場視像會議上請求校方重新恢復他們的身份。但校方則表明，被處置的學生對留學事宜疏於準備，在報到前既未參加相關的網上會議，亦未閱讀校方發布的內部資訊，是其自身過錯而非校方問題。經證實，這些中國學生的留學身份已經失效、且無法逆轉，這意味著他們在美國已處於非法滯留狀態，必須盡快離境，之後只能以網絡方式學習。報道稱，該校有印度留學生也遇到相同情況。

逾30名中國留學生被校方取消學生資格。（視覺中國）

美國國際教育工作者協會（NAFSA）下屬的中國會員集團致信該校領導層，一方面承認涉事學生確實該為此事承擔部分責任，但另一方面也建議該校重新斟酌現行規章，盡快恢復受影響學生的身份。該協會認為，校方完全可以在網上查閱到學生的I-94表格，不需讓他們再提交一份副本。

布法羅中國學生學者聯合會方面則透露，中國駐紐約總領事館方面近日分別與布法羅分校及其國際生服務處聯絡，但未得到即時回應。總領館方面提醒中國學生要遵守當地學校的規章制度，注意保護個人的合法居留身份，並建議留學生養成檢閱電郵的習慣，「及時、耐心並小心」地關注地方消息。