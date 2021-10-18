十九屆六中全會下月8日至11日召開　將推出第三份「歷史決議」

10月18日（周一），中共中央政治局召開會議，研究總結中共百年重大成就和歷史經驗問題。中共中央總書記習近平主持會議。



據新華社報道，會議決定，中共第十九屆中央委員會第六次全體會議於11月8日至11日在北京召開。

報道稱，中共中央政治局聽取了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將決議稿提請十九屆六中全會審議。

中共第三個歷史決議即將出台，毛鄧習斷代將正式寫入歷史。（新華社）

會議認為，這次徵求意見發揚民主、集思廣益，廣泛聽取了中共黨內外各方面意見和建議。習近平主持召開中共黨外人士座談會，聽取各方人士代表的意見。各地區各部門各方面和中共十九大代表對決議稿給予肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容。

早前就有分析稱，今次十九屆六中全會將做出中共的第三份「歷史決議」，但習近平需要的是什麼樣的黨史總結，備受外界關注。

《多維新聞》此前在《鞏固「核心」應對挑戰 中共力推第三個「歷史決議」有深意》一文中指出，迄今為止，中共在歷史上一共通過兩個歷史決議，分別是1945年中共六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》，和1981年中共十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。

這兩個歷史決議都是在中共歷史的關鍵轉折點上做出的總結，分別確立了毛澤東和鄧小平的核心地位，成為進入毛澤東時代和進入鄧小平時代的標誌。毛澤東在此後成為中共第一代核心權威直到1976年去世，前後歷時30餘年；鄧小平時代也是以此為起點，涵蓋了江澤民與胡錦濤時期，歷時40餘年，一直到中共十八大召開，習近平成為新領導人。

從習近平上台伊始，就做出了改革開放前後「兩個三十年不能相互否定」的論述，亦即既要繼承毛，也要繼承鄧。對他來說，既無需要清算的前任，也沒需要否定的既定政策。

習近平在中共建黨百年大慶上的十個瞬間（請點擊瀏覽大圖）：

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習近平在中共百年大會講話中對中共黨史的回顧，只有讚美輝煌，沒有缺點錯誤。在中共黨史展覽中向毛鄧江胡等歷任領袖致敬，一個都不少。正如決定六中全會主題的政治局會議公告所言，「過去一百年，黨向人民、向歷史交出了一份優異的答卷」。如今中國外部壓力極大，急需凝聚內部人心之際，六中全會總結百年歷史應不會再去找那些不痛快的傷疤來說事。

因此，在中共「兩個一百年」交匯之際，總結過去一百年所取得的經驗教訓，對在明年二十大進一步鞏固習近平連任後的核心地位，對實現「第二個百年」目標的意義由此顯而易見。