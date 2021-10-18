美加軍艦聯合穿越台灣海峽　中國外交部：加方不要甘當幫兇

美國一艘「阿利伯克」級驅逐艦和加拿大海軍一艘「哈利法克斯」級護衛艦10月15日過航台灣海峽。對此，中國外交部18日予以回應。



中國外交部發言人趙立堅表示，「中國人民解放軍東部戰區新聞發言人已就此發表談話，中方密切關注並全程跟蹤警戒美國、加拿大軍艦過航台灣海峽的情況。美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、滋事挑釁，還變本加厲拉盟國下水，勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，這不是對什麼自由開放的承諾，而是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞，國際社會看得清清楚楚。」

趙立堅強調，「中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。美方應改弦更張，糾正錯誤，加方應從自身利益和中加關係大局出發，不要為他人火中取栗，甘當幫兇。」

對於美國和加拿大軍艦穿越台灣海峽事件，解放軍東部戰區10月17日表示，「中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。」

解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校譴責，「美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定。」他表示，「台灣是中國領土一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。」

中國智庫「南海戰略態勢感知」10月17日在官方社交帳號公開消息顯示，「經記者求證，美國海軍第七艦隊新聞官方證實10月14日至10月15日，美國海軍杜威號與加拿大海軍温尼伯號聯合穿越了台灣海峽，與我們之前通過衛星影像的研判相一致。」

「南海戰略態勢感知」衛星影像顯示，10月15日，台灣海峽南口發現美軍一艘「阿利伯克」級驅逐艦和加海軍一艘「哈利法克斯」級護衛艦正向北航行，推測正在聯合進行穿越台灣海峽行動。

「南海戰略態勢感知」特別提到，若以上推測屬實，這將是近年來美軍首次聯合他國軍艦穿越台灣海峽，手段進一步升級。