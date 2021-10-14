四川網紅女主播遭淋汽油燒傷致死　前夫故意殺人罪成被判死刑

去年9月，四川阿壩州的網紅女主播「黑姑娘」拉姆，直播期間突遭前夫唐路用汽油焚燒，導致全身大範圍燒傷，留院半個月後不治身亡。

今日（14日），四川省阿壩藏族羌族自治州中級人民法院組成7人合議庭審理本案，唐路因犯故意殺人罪被判死刑，剝奪政治權利終身。



經法院審理查明，唐路與拉姆（原名阿木初）於2009年登記結婚，婚後二人常因家庭瑣事爭吵，唐路多次毆打女方。去年6月28日，二人離婚，後唐路多次找拉姆復婚被拒絕，因此心生怨恨。去年9月14日晚上8時半，唐路到拉姆父親的家，向正在廚房直播的拉姆淋潑汽油並點火，致後者燒傷，經半個月醫治後無效死亡。唐路在逃離現場後被拘捕歸案。

法院認為，唐路致拉姆死亡的行為已構成故意殺人罪，且犯罪手段極其殘忍，社會影響極其惡劣，所犯罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，遂作出上述判決。

據此前報道，拉姆主要活躍於抖音，其作品多是通過影片、直播去分享農村生活。拉姆通常都是素顏出鏡，由於表現真誠，故被不少網民大讚是抖音中最自然樸實的女主播，更擁有24萬粉絲。

拉姆父親稱，事發當晚拉姆正在家中直播，未料前夫突然出現，向她淋上汽油後點火焚燒。拉姆全身燒傷百分之九十以上，被醫院診斷為極重度燒傷，另有低血容量性休克、多器官功能障礙綜合症等，病情危重，一直處於昏迷狀態。

拉姆一家是貧困戶，加上父親是長期病患，她一直都是家庭經濟支柱，主要靠種地及上山採藥維生，故無力負擔龐大的治療費用。拉姆的家人曾發起籌款，不足24小時就籌集到100萬元（人民幣．下同）。然而，在與死神搏鬥16天後，拉姆終在去年9月30日離世。