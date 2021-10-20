網信辦新《互聯網新聞信息稿源單位名單》　首次納入公眾帳號App

今日（20日），國家網信辦公布最新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》，名單涵蓋中央新聞網站、中央新聞單位、行業媒體、地方新聞網站、地方新聞單位和政務發布平台等共1358家稿源單位，並首次將公眾帳號和應用程式納入名單。

2016版的《互聯網新聞信息稿源單位名單》將同時作廢。



國家網信辦新聞發言人介紹，國家網信辦把互聯網新聞信息稿源管理作為加強互聯網內容建設、規範網絡傳播秩序的重要抓手，大力開「前門」，加快合規稿源的擴容提質，進一步豐富網上信息內容供給，為做大做強正能量提供「源頭活水」。同時，堅決關「後門」，嚴管違規自採、違規轉載等突出問題，從源頭擰緊信息傳播的「總開關」。

此次稿源單位名單更新有3個突出特點，首先是嚴格審核各單位申報材料，將堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，管理規範、代表性強、影響廣泛的媒體、網站以及政務發布平台等按照應進盡進原則納入稿源名單。其次，對2016版稿源單位名單中因機構改革、單位撤併等，導致名稱、網址、主管主辦單位等發生變更的稿源單位進行核校，定向確認、據實更正，確保相關信息準確無誤。最後，對2016版稿源單位名單中不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力的單位，從名單中移除，切實維護名單的嚴肅性、公信力。

與2016版稿源單位名單相比，新版名單有5個主要變化，包括數量大幅擴容，總量是此前的近4倍；新收錄一批理論網站和媒體、專業財經類網站和媒體、軍事類網站和媒體，及一批涉及經濟社會民生領域的行業媒體，覆蓋面更廣，內容更多元；首次將公眾帳號和應用程式納入名單；首次將具備條件的江蘇江陰市、浙江長興縣、福建尤溪縣、江西分宜縣、河南項城市、湖北赤壁市、湖南瀏陽市、四川成都高新區、陝西陳倉區、甘肅玉門市等10家縣級融媒體中心納入名單；大幅擴容政務發布平台，為各地各部門政策發布、權威發聲提供有力保障。

國家網信辦新聞發言人強調，即日起，互聯網新聞信息服務提供者轉載新聞信息時，必須依據最新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》執行，對超範圍轉載的，將依法依規予以處罰。國家網信辦將對稿源單位名單實行全程動態管理。對符合要求的及時增補納入；對違反法律法規、出現信息安全責任事故等問題的稿源單位，及時採取凍結、移除等處置措施，推動稿源單位強化責任意識、把關意識，提升內容質量和運行安全，確保網上始終正能量充沛、主旋律高昂。

▼互聯網新聞信息稿源單位名單（中央 286 家）

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▼互聯網新聞信息稿源單位名單（地方1072家）