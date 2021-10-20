內地農村大齡男青年擇偶難　中紀委：移風易俗治理天價彩禮

內地農村大齡男青年擇偶難的現象近日引發關注，據國家統計局的一項調研顯示，「天價彩禮」是其中一個重要原因。對此中紀委網站發文指，要堅持移風易俗、治理「天價彩禮」，讓彩禮回歸本意、婚姻回歸本質。



內地結婚證。（視覺中國）

文章指，彩禮本是傳統民俗，但在一些地方的婚俗卻悄然變味。浙江寧波的農村青年平均結婚費用達30.78萬元（人民幣，下同），最高達200萬元；還有一些地方流行「一動不動」和「萬紫千紅」，其中「一動」指私家車，「不動」代表房子，「萬紫千紅」則是一萬張紫色的5元紙幣和一千張紅色的百元大鈔。

文章認為，巨額的婚姻成本、蔓延滋長的攀比之風，令適婚青年望而卻步，給整個家庭帶來沉重負擔，也對社會風氣造成不良影響。「天價彩禮」不僅是婚姻領域的現實痛點，也是挑戰公序良俗、影響鄉村振興的社會問題，必須下大力氣治理。

2020年9月26日，河南省商丘市夏邑縣第三屆零彩禮集體婚禮現場。（視覺中國）

文章表示，「天價彩禮」的形成並非一朝一夕，破解「天價彩禮」要因地制宜、循序漸進，才能取得良好治理成效。如河北省河間市通過邀請道德模範為「零彩禮」、「低彩禮」新人做證婚人等方式，倡導莊重簡約的新式婚禮風尚。

文章強調，新時代的青年應當自覺做文明新風的踐行者和引領者，只要越來越多的人自覺摒棄「天價彩禮」、自覺抵制不良風氣，不當助推者，「天價彩禮」就會逐漸失去滋長土壤和傳播空間。