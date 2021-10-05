內地農村大齡男青年擇偶難　湖南湘陰官方：鼓勵女青年留在家鄉

內地男女比例失衡導致擇偶難的問題向來成為民間話題，甚至引起官方關注。日前，湖南湘陰縣政府網站便公佈了縣民政局就政協委員《關於重視農村大齡青年擇偶難的建議》所作答覆，並提到鼓勵女青年留在家鄉。



湘陰縣民政局提到了4項工作，首先是加強宣傳引導，做好移風易俗，包括引導民眾落實家庭和個人主體責任，自我約束、自我控制和自我管理，自覺抵制請客送禮、大操大辦等陳規陋習；每行政村均成立紅白理事會，建立了紅白理事會台賬，將婚喪辦事標準、服務流程等納入村規民約；通過大力推進婚育新風進萬家宣傳活動，引導人們移風易俗，逐步摒棄農村結婚的繁雜儀式和昂貴的彩禮聘金，樹立節儉的婚姻觀；教育和引導農村女青年進行熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，改變家鄉的面貌，努力降低農村男女青年失調的比例等。

然後是簡化投靠手續，方便投靠落戶，夫妻投靠類戶口遷移，根據《湖南省戶口登記管理辦法》，無前置和附加條件，只需提供雙方戶口本、身份證、結婚證和被投靠方村委（社區）同意落戶證明，持上述手續到遷入地派出所填寫《戶口遷入審批表》；省內遷移已實現網上辦結，無需到遷出地辦理手續；省外遷移需憑上述手續到縣公安局人口與出入境管理大隊開具《准遷證》，再憑《准遷證》到遷出地派出所辦理《遷移證》，然後憑《遷移證》到遷入地派出所，即可完成落戶。

當局又指要搭建相親平台，創造交流機會，提到去年8月，共青團湘陰縣委、縣婦聯、縣文明辦、縣民政局聯合舉辦了「湘陰有愛·緣定七夕」青年聯誼活動，打破傳統的相親方式，以最貼近青年的生活方式為單身青年搭建一個情感交流的平台與青年交友渠道，幫助更多單身男女青年牽手成功。最後，當局指稱要做好就業工作，提高收入水平，縣人社部門面向城鄉各類有就業要求和培訓願望的勞動者開展多種形式免費就業技能培訓，對農村轉移就業勞動者和城鎮登記失業人員，要重點開展初級技能培訓，另要與各職業學校、培訓機構加強協調配合和工作對接。

此前，內地網傳一份通知顯示，廣西玉林市陸川縣委要求各鎮以及縣民政局等單位統計中青年未娶媳婦人數，並剖析原因，提出對策等，縣民政局、縣總工會、團縣委、縣婦聯、縣殘聯根據單位實際工作詳細剖析問題所在，提出切實有效對策建議。值得一提是，國務院總理李克強亦曾在9月16日於陸川縣馬坡鎮東西村考察，並與村民座談。網上片段所見，當時李克強站在甘蔗田間詢問村民還有甚麼困難時，有一名婦女當場抱怨「哎呦，那個農村娶媳婦太難了！」，惹來現場哄堂大笑。

對於農村男性青年擇偶難的現象，廣西社科院一名研究農村發展的學者表示，其與女性婚戀價值觀的進步密切相關，在城市化進程中，農村年輕女性與男性一樣更多地進入城市找工作，這讓女性的社會性別意識覺醒，擇偶標準在增長見識、開闊視野的同時也得以提高。至於城市中的低學歷男性通常從事與體力勞動相關的工作，低學歷女性則多從事服務業，接觸人群的素質相對更高，這是女性審美標準提升的一個重要原因。