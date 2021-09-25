「最正農村女教師」永遠化靚妝穿靚衫　網民揭發鏡頭背後作嘔真相

內地一名被稱「連續10年去湘西支教」的正妹，引發了網友熱議。她名叫龍晶睛，海歸碩士，哥倫比亞大學畢業，1993年出生的她已經投身農村支教10年之久，足跡遍布湖南、江西、貴州、陜西等地24所偏遠山區學校，前後幫助過2000多名山區孩子，還組織了1500多名志願者參與公益支教活動。但是，網友肉搜出，她的「行善」實際上充滿了算計，讓網友怒喊「吐了」！



綜合陸媒報導，龍晶睛自高中就出國留學，在外留學9年，是哥倫比亞大學社會工作學碩士，連續10年參加支教。在鋪天蓋地的宣傳之下，這個「高學歷」和「熱愛公益」的正妹，似乎已經成了當下最正能量的代名詞，甚至引來內地官方媒體的讚美。

但是，也正是這些經歷和數字，讓眾多網友對她的舉動產生質疑。比如說，今年28歲的龍晶睛，是如何做到在國外讀書9年，同時又有連續10年的支教經歷？

隨後，網友肉搜出她的成名過程。龍晶睛最先是在抖音紅的，帳號一共有97條影片，幾乎全是她的支教日記。影片中的龍晶睛，永遠一副精緻妝容，頭髮梳得一絲不苟，衣服光鮮簇新，加上一副標準的八顆牙微笑，在一群衣衫不整、髒兮兮、皮膚黝黑的孩子中「鶴立雞群」，美麗形象更加璀璨奪目。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這種違和感和撕裂感，貫穿著龍晶睛抖音帳號裡的所有影片。對此，網友非常疑惑，「在窮困地區支教10年，還能10年如一日的網美風，化精緻妝容，用專業設備，持續做作擺拍，怎麼看，都不像是真正來支教的」。隨後，還有網友起底後發現，龍晶睛的影片看起來都相當專業，其中部分鏡頭用了單反和手持穩定器，有些甚至動用了無人機，並且所有影片都是圍繞她個人的專題Vlog，似乎這背後是有一個專業團隊在為龍晶睛服務。

網友發現，龍晶睛還有另外一個身分-青年企業家。天眼查上顯示，龍晶睛的名下，有一家湖南省善吟創益文化傳播有限公司，還有一個長沙市善吟共益助學服務中心的社會組織。今年4月份，龍晶睛的善吟共益發起了一項短期「愛心暑托班」的活動，在微信公眾號中發起了一篇招募推文，名叫《新媒體人！和我們一起去支教！》，被網友質疑「根本把支教當作一門生意」。

從活動行程表可以看到，這個只有短短5天的活動，除去第一天和最後一天的行車時間，以及第四天的歡送會，中間其實只有兩天的時間給孩子們「上課」。而且，為期5天的「支教活動」，交5000元人民幣「善款」即可報名參加。

龍晶睛與團隊被起底後，網友怒斥稱，「美女支教老師，到底是去支教的，還是去添亂的？」、「顏值沒話說，人是真的美，只是看到她顏值外的真實作為，真是看吐了」、「這壓根是一種為仕途鋪路的作秀」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】