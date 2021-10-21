黃明志新歌《玻璃心》收視破800萬　殺入YT全球熱門榜唯一中文歌

大馬歌手黃明志與台灣歌手陳芳語合唱的新歌《玻璃心》日前引起熱議，當中「一點都不能少」、「熱愛小狗小貓蝙蝠果子狸」、「種哈密瓜再教育」等歌詞被指「辱華」，而該首歌曲MV在YouTube點閱人數卻飆升至800萬。

黃明志周三（20日）在Facebook表示，《玻璃心》闖進YouTube世界熱門排行榜第14名，成為唯一上榜的中文歌，也在台灣和香港區的YouTube佔據了數日的熱門第一名。



黃明志表示，「其實音樂有翅膀，我把它創造出來之後，它會自己飛到世界各地，請問你在哪個國度聽到這首歌呢」，他同時分享歌曲「玻璃心」成為YouTube台灣和香港的第1名、新加坡排行榜第2名、馬來西亞排行榜第3名，同時也闖進澳洲熱門排行榜第4名、加拿大排行榜第9名；世界熱門排行榜第14名，是唯一上榜的中文歌。

黃明志也感謝每個喜歡這首歌曲的人，讓這首歌在台灣和香港YouTube占據了那麼多天的熱門第1名，「無論你是什麼原因跑來聽都OK，反正聽了開心或不開心，你都是我要找的人」。

據此前報道，在《玻璃心》MV中，歌手服裝、道具、場景佈置等方面處處充斥著粉紅色，被指是要針對「小粉紅」。在影片的介紹中，黃明志寫到，「這是一首充滿了粉紅色的浪漫甜蜜情歌，請玻璃心患者慎入」。

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黃明志還稱，「大家不要太緊張，這首歌其實很正面，裏面有講到要愛小動物，比如小狗，小貓，蝙蝠，果子狸。 就好像我也很愛牛羊豬雞和海鮮。還有不要隨便亂爬墻壁，因為很危險，爺爺知道了會生氣。我覺得這首歌很適合小朋友聽。是一首富有教育意義的歌曲。」

而在歌詞及MV畫面方面，就涉及了「新疆棉花」、「再教育營」、「共同富裕」、「脫貧」、「粉紅出征」、「割韭菜」、「狗肉」、「蝙蝠」等，又有「NMSL」、「撒幣」等帶有粗口意味的詞語，引發廣泛關注。

歌曲MV上傳後引來YouTuber波特王、阿滴英文留言，網民們更是群起點閱。這首歌目前在微博已被消失，黃明志與陳芳語的微博帳號也遭關閉。