杭州幼兒園門口有女子穿短裙拍片惹議　佛媛、病媛後再現幼兒媛？

「媛」字本意是對女性的美稱，惟隨著網紅經濟的發展，愈來愈多的網紅為了博取流量後賣貨，開始以「佛媛」、「病媛」、「支教媛」的身份出現，在遭到官媒的狠批之後，她們變得「銷聲匿跡」。

但近日，浙江杭州一間幼兒園門口，一名身著短裙、黑絲襪，手提未撕標籤的書包「接孩子」的女子，引發眾人關注，有網民認為這是繼「佛媛」、「病媛」消失後，網紅們再以「幼兒媛」的形式「捲土重來」。



據《極目新聞》消息，日前一名女子手提書包、穿著短裙及黑絲襪、露出肩膀和大腿出現在幼兒園門口「接孩子」的照片引發關注。

發布照片的網民朱女士（化姓）指，「我為什麽越來越討厭網紅，為了紅沒有節操。今天去接娃，看到一個人穿得賊清涼，在接娃的隊伍中，搔首弄姿拍短視頻。如果這樣的人放到街上或者健身房，我會抱著欣賞的態度去看，但你在幼兒園接娃人群里這樣就覺得很不合時宜。」

朱女士又稱 ，該女子的短視頻文案為去接小侄子，但最後她拍了幾個小時後，被門口的家長們勸誡離開後才走人，「並沒有看到她帶孩子走。」而且，該女子手提的書包上連標籤都未有撕去。

朱女士說，該女子是一名網紅，在短視頻平台中擁有近40萬名粉絲，但目前其賬號內容已全部清空。朱女士就懷疑，該女子背後有網紅公司策劃。

事件被曝光後在網絡上引發關注，不少網民都認為這是繼「佛媛」、「病媛」出現的「幼兒媛」。還有網民直言，「這種在幼兒園門口賣騷的能抓了麼？」

今年以來，網絡上先後出現「佛媛」、「病媛」等名詞，指一些短視頻中，靠在特定場景，諸如寺廟、素餐館、醫院等地擺拍視頻，獲取流量後賣貨或者接拍廣告的形勢。

官媒《工人日報》刊文批評指，假名媛屢屢得手，無礙乎有人相信財富、美貌、學識可以是不經奮鬥而獲得的，與其說沒有一眼識破的能力，不如說是心存幻想。「佛媛」的鬧劇該結束了，更希望「名媛」這個詞以後能回歸其美好的本意。