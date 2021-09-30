化濃妝住院擺拍帶貨？杭州女澄清不是「病媛」：天生氣色較好

繼所謂「佛媛」（即禮佛的名媛）身著大牌服飾到寺廟抄經、坐禪、吃素「打卡」後，內地近期又有一批「病媛」在網絡上浮現，她們會發布自己身著病號服、面帶妝容、神色甜美躺在醫院病床上的照片。

不過一名當事人周三（29日）通過網絡平台發聲，強調自己不是病媛，涉事照片是自己手術當天由丈夫所拍，本意是想讓親朋好友們不用擔心，而她亦沒有化妝，就是天生氣色比較好。



據早前報道，所謂病媛通常會在社交媒體中發布一些自己面帶精緻妝容住院的照片，並聲稱自己患有甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌、抑鬱症等疾病，過幾日再稱自己「已經痊癒」，分享自己的術後康復心得，以及會介紹疤痕修復貼、保健品等產品，稱自己親自使用過，效果很好。

這些情況引起不少網民批評，北京某三甲醫院的醫生甚至表示，為了博關注、引流、漲粉、帶貨就聲稱自己身患重病，在醫院裏化妝擺拍，是對醫學、醫院的褻瀆，向消費者或病友們推薦某些未經權威機構認證過的產品，更是涉嫌虛假宣傳等。

不過在周三，其中一名照片被廣泛流傳、遭指為病媛的女子通過網絡平台發聲否認病媛一說。該標注來自浙江杭州、名為張吉晶的女子稱對自己被認為是病媛感到氣憤，「氣的渾身發抖」，並澄清照片是自己手術當天由丈夫所拍，本意是告訴親朋好友們手術很順利，讓他們不用擔心，「努力笑的開朗，痛不痛自己知道」。她又強調自己沒有化妝，自己就是天生氣色比較好，「我兩次生完孩子當天臉都是紅撲撲的沒辦法」。

她澄清，自己不是主播，從沒有直播賬號亦從沒帶過貨，相關影片只是與病友真誠地分享經驗，而圖中的祛疤貼也是自己一直在用的。她又認為物化女性的不好名詞太多，連「媛」字也被曲解成污名，希望能對女性少點惡意。

同日下午，她又再發帖文表示，自己一整天都在忙於打各種投訴電話，和律師溝通，找以前的病例報告等，還要照顧自己的孩子，「這件事情對我來說是飛來橫禍，但是對生活的影響也是特別大的，被網暴的感覺並不好受，特別是在自己一臉懵逼全然無辜得情況下」；又批評相關營銷號抱著不管不顧看不到的態度，「人血饅頭不好吃」。她續透露，已經加急處理了律師函，而網友的支持是支撐她維權的重要原因。