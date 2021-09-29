「佛媛」明代就有？ 網紅爭打佛教算盤明代女性借佛典「起名」

近期，中國大陸的美女網紅流行起到寺廟拍照的熱潮。吸引大批網友關注，更給這些網紅們「佛媛」的稱呼，意為「佛教中的名媛」，。但由於部分「佛媛」打着佛教的旗幟高價販賣珠串、平安鎖等「佛教周邊商品」從中牟利。更因為有些「佛媛」衣服越穿越少、露溝露腰，除了引發寺院抗議，遭到官方點名，要求各個網絡平台需改善「佛媛」惡習。



和對佛教沒有深入了解、只想以此包裝賣人設、產品高價獲利的「佛媛」相比，明代的皇室、官宦與商賈出身的婦女對於佛教，除了是精神寄託外，還是日常生活、休閒活動中的一部分，而她們的名字亦帶有濃厚的禪意。



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如果細究明代皇室的名字，不難發現，舉凡歷任皇帝、皇子與男性宗室成員，都相當規律，像是明成祖（1360－1424年）其後代取名按照「高瞻祁見佑，厚載翊常由」順序，而名則取自「金木水火土」的五行偏旁。與之相比，皇室、宗室的女性成員取名就沒有一定規範。

明初至明代中葉的公主閨名由於正史無載，只能仰賴考古墓誌出土。明太祖（1328－1398年）十幾個女兒中，目前僅知長女臨安公主大名為朱玉鳳（？－1421年），以及八女南康公主名叫朱玉華（？－1438年）。明成祖的女兒取名則較為隨意，如長女永安公主朱玉英（1377－1417年）、次女永平公主朱月貴（1379－1444年）等。

不過朱棣的外孫女閨名，卻可一窺明初婦女取名偏好。像是永安公主朱玉英的三個女兒，從公主的墓誌銘中便可得知其大名：袁寧寧、袁堯英、袁受恩。永平公主朱月貴的三個女兒閨名為：李善住、李智源、李廣慶。三女安成公主（1384－1443年）則生了四個女兒，分別為：宋善祥、宋善財、宋福奴、宋海福。四女咸寧公主朱智明（1385－1440年），兩個女兒名為：宋淑德、宋淑清。

從明成祖的外孫女名字，可以發現不僅帶有宋代女性的起名風格，像是「德」、「淑」、「清」等仍以女子道德規範的字來命名，亦開始用「恩」、「善」、「福」等，帶有宗教特色的字來為女兒取名。

這股用佛經、佛教用字取名的風潮，也在民間流行。通過考古出土的元末明初墓誌銘，可以發現出身官宦、商賈家庭的婦女，取名更有佛教色彩，比如名字中帶有「妙」字。

像是谷王朱橞（1379－1428年）的乳母，名為張妙壽；甚至還有一家幾代的女性名字都有「妙」字，如曾官拜户部尚書、武英殿大學士的王鏊（1450－1524年）的祖母、母親名字都「妙」，分別名為葉妙賢、葉妙澄。而王鏊自己也給三個女兒取名為：王妙清、王妙隆、王妙員。

學者進一步統計，明代婦女取名偏愛：妙音、妙安、妙真、妙蓮、妙燈、妙清等帶有濃厚佛教色彩的名字。而「妙」字在佛教中有「不可思議、不可言說，有說亦無盡、思亦不全般的無窮無盡無極之感」，在佛經中可說是最常看到的字。或許因為是女字旁，加上「妙」字有「美好」之意，而讓篤信佛教的明人，選擇用該字為女兒起名。

除了「妙」字外，「祥」、「壽」、「順」、「安」、「賢」等字，都是明代常見的女性名字組合。用現代人的眼光來看，與宋代婦女名字相比，明代無論是宗室還是官宦出身的婦女，其名都帶有一股出家人法名、法號的味道，但也反映出佛教於明代精神社會中佔有一定的影響力。