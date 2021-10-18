中國航天｜23年來無人碰紅色掣　航天員：按下就切斷通往夢想的路

10月16日，神舟十三號載人飛船發射成功，翟志剛、王亞平、葉光富順利進駐中國太空站，開展長達6個月的「太空出差」。

每一次成功發射，都離不開地面工作人員的付出，也離不開航天員的拼搏與堅守。在中國航天員大隊，有一項由所有受訓航天員共同創造的紀錄，23年來從未被打破，那就是無人曾按下「紅色按鈕」。



在加入中國航天員大隊前，楊利偉、王亞平等航天員都擁有超過1000小時駕機經驗的優秀飛行員。太空與天空僅一字之差，對人的要求卻是天壤之別。為練就過硬的飛天本領，航天員日復一日、年復一年進行八大類、上百個課目的學習訓練，包括轉椅、震動、着陸衝擊、海上救生等一系列高風險高負荷的訓練，其中超重耐力訓練，是大部分航天員記憶最為深刻的訓練。

在高速旋轉的離心機中，常人只能承受3至4倍重力加速度，而航天員要承受8倍重力加速度。在訓練時，航天員需要在高速旋轉的座艙內完成，目的是為了在飛船上升和下降的過程中，航天員能夠承受巨大的過載，始終保持清醒，正確進行操作。

訓練時，航天員的臉部肌肉會因為強大的牽扯力而嚴重變形，眼淚不自覺地往外流，同時會感到呼吸困難，甚至是出現腦部缺血、灰視或者黑視，但在這種情況下，他們必須完成各種技術動作，並且要通過對抗離心力，保證身體各項指標正常。

每當進行超重耐力訓練時，受訓的航天員手上都持有一個紅色按鈕，若訓練過程中覺得自己「挺不下去了」，按下就可以即時停止訓練。然而，為了心中的飛天夢和責任，所有受訓航天員都選擇堅持，自中國航天員大隊1998年成立以來，從沒有人按下紅色按鈕。

曾執行神舟十一號飛行任務的航天員陳冬稱，受訓者的胸腔會被壓扁，「就是感覺肋骨都被往下壓了一部分，肚子那肯定就已經被完全壓扁了」。他將紅色按鈕比喻成通向夢想的按鈕，「按下它，通向夢想的路就切斷了」。王亞平表示，如果沒有堅強的意志，強健的體魄，和過硬的對抗動作，是絕對難以堅持的，「這個按鈕雖然握在我們手裏，但在我們心裏，它是不存在的」。