疑殲10S教練機迫降河南　網傳片段顯示兩機師墮河

10月22日，疑似一架殲-10S雙座型戰機在河南賈魯河畔墜毀，機上兩人跳傘墜河。網絡流傳的視頻顯示，一架殲-10戰機迫降在河南賈魯河畔，除機首處斷裂外，機身其他部分未見明顯的損傷。



另外有視頻顯示，戰機的兩名飛行員均跳傘，最終掉落在賈魯河中。據目擊者稱，飛行員身體並無大礙。

目前，河南當地政府並未發聲，解放軍空軍也未證實。

殲-10S是一款改進自殲-10的雙座型教練機，主要用於培訓新飛行員。官方曾在2015年12月公布，隸屬中國海軍東海艦隊的一架殲-10S因撞鳥而失事； 2018年﹐消息稱，中國空軍一架殲-10S戰機在南部地區執行飛行訓練任務時墜毀，2人死亡。

對於殲-10系列戰機墜毀，網上不乏討論，事故原因矛頭直指俄製AL-31引擎。《多維》指曾有學術報告稱，AL-31引擎有嚴重設計缺陷，致使中國需研發自家WS-10系列發動機，以期取而代之。殲-10S戰機均使用AL-31引擎，不過確切墜毀原因仍然未能知悉。

內地「新浪軍事」2017年12月發表文章，直指「AL-31發動機」主軸的潤滑和冷卻系統經常失靈，有可能導致軸承摩擦面變得凹凸不平，摩擦力急劇加大、旋轉不穩、最後直接卡死，戰機因而失去動力。