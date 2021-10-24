浙江女誤信偏方「生吞蝌蚪」4天　寄生蟲竟蜷竄入侵器官爬滿全身

浙江一名50多歲女子因長期有牙痛問題，竟聽信偏方「生吞蝌蚪」，吃了近4天的時間，怎料胸部開始疼痛，甚至感覺有小蟲子在身上竄爬，嚇得她趕緊到醫院檢查，才知道自己感染寄生蟲，而且遍布體內器官。
根據《澎湃新聞》報導，浙江杭州一名50多歲女子近期因牙齒痛，打聽偏方「生吞蝌蚪」可以治療，於是她每天抓2、3條小蝌蚪猛吞，豈料牙痛還沒有好，竟開始胸痛了，甚至全身感覺有小蟲在爬，趕緊到醫院做檢查，證實感染寄生蟲。
經醫師檢查發現，該女血液中的嗜酸粒細胞比例達30.2%，而且血液檢測出有裂頭蚴（曼氏裂頭絛蟲幼蟲）的抗體，而且遍布全身各個器官，除了肺內、脾臟、肝臟、腎上腺，連皮膚下都有小結節。
所幸女子及時就醫治療，體內幼蟲尚未進化為成蟲，不需透過手術取蟲。對此，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院呼吸科副主任醫師馬國峰指出，當裂頭蚴進入人體後，會入侵多個器官組織中，引發腫瘤樣包塊、皮下結節等問題，如果有民眾飲用生水、生食及野生動物後，出現頭痛、頭暈及發燒等問題，請盡快就醫治療。
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