美媒：滴滴、滿幫及Boss直聘遭中國監管機構建議赴港上市

美媒《華爾街日報》報道指，知情人士透露，內地網絡監管機構建議網約車巨頭滴滴出行和另外兩家在美國上市的科技公司探索在香港上市，目前內地政府對這幾家企業的網絡安全調查正在收尾。



滴滴6月30日正式在紐交所掛牌上市，7月2日遭國家網信辦審查，目前對滴滴的調查仍在進行當中。有知情人士稱，隨着對滴滴的安全調查接近尾聲，滴滴以及同樣在美上市的中企滿幫、Boss直聘被建議在香港上市。

知情人士稱，在上述調查結束後，預計有關部門最快將於11月公布調查結果。但相關消息並未得到內地官方證實。

近年來，吸引海外上市的內地科技公司在內地或香港上市是國家層面的優先任務之一。《華爾街日報》指出，內地政府擔心，掌握大量數據的企業如果受制於美國監管機構，可能會構成政治和國家安全風險。

過去一年，內地監管機構祭出重拳，打擊了內地消費網絡行業的壟斷和不公平行為，並出台了有關數據保護和海外上市的新規定。

兩位知情人士表示，滿幫集團已經在研究赴港上市計劃。一位知情人士說，滿幫集團最早可能於2022年在香港上市，而且這個決定是在監管機構開始對其進行審查之前就已做出，因為滿幫認為這樣做將能夠為那些更靠近內地本土市場、更了解滿幫業務的投資者帶來機會。