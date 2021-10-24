反貪反腐｜重要會議密集召開　中共政法隊伍教育整頓凸顯三大重點

中國政法改革持續，自8月中旬後，第二批政法隊伍教育整頓活動開始且不斷向縱深發展，重要會議密集召開。外界諸多分析稱，上述動向可以明顯感受到政治建設已成為中共政法改革的重中之重。



10月17日，全國教育整頓領導小組召開會議，會議聚焦「政治建設」，據報道，本次專題會議明確要求「要採取有力措施堅決肅清流毒影響，努力打造忠誠乾淨擔當的政法鐵軍。」

值得關注的是，從中國官方的諸多報道可見，肅清流毒已成為中共政法改革的首要任務。

其中，中國公安部於10月21日召開了直屬機關警示教育大會強調，「黨紀國法是一道任何人都不可觸碰的『底線』『紅線』『高壓線』，黨內決不允許腐敗分子有任何藏身之地。要深刻汲取孫力軍等人嚴重違紀違法問題的教訓，聚焦忠誠乾淨擔當，勇於自我革命，進一步強化政治建警、全面從嚴治警。」

此前4天，中國公安部在黨委（擴大）會議上強調，要將肅清孫力軍流毒影響作為黨史學習教育、隊伍教育整頓和中央巡視中長期整改的重中之重。

「黨中央嚴肅查處孫力軍等人嚴重違紀違法問題，是開展政法隊伍教育整頓和深化反腐敗鬥爭的重大成果。」在上述兩次會議上，孫力軍等人頻頻被點名。

微信公眾號「中央政法委長安劍」分析稱，全國第二批政法隊伍教育整頓可以用三個詞來概括。首先是「更高」。文章分析稱，中共中央和省級政法機關作為政法領域的「權力中樞」，也是第二批教育整頓的對象——居「廟堂之高」，不能脱離規則與監督。

其次是「更緊」。文章分析稱，壓實責任是每次會議必提的一個方面。其中，在全國第二批政法隊伍教育整頓工作推進會上，又再次指出，「第二批教育整頓效果怎麼樣，關鍵看領導責任壓得實不實。地方黨委要切實承擔本地區教育整頓主體責任，進一步加強組織領導，把好方向、政策、進度，以更大力度推進教育整頓。」

再其次是「更實」。文章稱，查糾並不是目的，而是為了找準病灶，堅持用制度管權、管人、管事，徹底從根子築牢權力的籠子，整頓出一個絕對忠誠絕對純潔絕對可靠的政法鐵軍。