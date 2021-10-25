房地產稅｜胡錫進稱「不會導致樓市崩潰」　傳上海業主急拋93套房

全國人大常委會決定授權國務院在部分地區展開房地產稅徵收試點，期限為5年，此舉意味着爭議已久的房地產稅即將上路。對於可能的負面影響，北京媒體人胡錫進稱不會導致樓市崩潰。



網傳上海神秘「樓王」緊急拋售93套房，套現4.5億元人民幣備受關注，後內媒澄清該套房源由房地產開發商所有，出售房產原因也與房地產試點無關。



中國人大最新一次會議在10月23日通過決定，授權中國國務院在部分地區展開房地產稅徵收試點，時間期限為5年，並提到「待條件成熟時」，將「及時制定（房產稅）法律」。中國財政部、稅務總局隨後稱，將按照授權，起草「房地產稅試點辦法（草案）」，按程序做好試點各項準備工作。

試點房地產稅對中國經濟、社會是否有重大影響，還有待觀察。（視覺中國）

對於這一舉動，中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進說，中南海如今下決心進入試點階段，是要促進房地產市場健康發展，不會讓國民經濟如此重要的這個市場走向蕭條，不會出台可能導致房市「崩潰」的激進稅改。

胡錫進提到，國家徵收房地產稅的決心已下，「決不會虎頭蛇尾，不了了之」。房地產稅的難點是城市中產家庭，非常富裕的家庭有承受力，低收入家庭則受到的影響不大。各試點城市制定出的細則如何做到公平公正，讓中產家庭都能承受，而且讓大家都相信並能較快感受到房地產稅帶來的綜合正面效果，將是試點成功的關鍵所在。

胡錫進表示，國家下決心進入試點階段，決非是想從房地產下刀「殺富濟貧」。房子多的人家，享受了國家社會提供的更多公共服務，理應多貢獻一點稅收，這也是全球房地產稅的共同徵收邏輯。

實際上，中國曾在上海等地進行過房地產稅徵收的前期試點工作。鑑於此次中國人大的舉動，外界相信上海將會再次成為試點地區。而在此期間，有傳媒指出，上海一名神秘的「樓王」一口氣出售旗下93套房產，而這些房產也在一天內被搶購一空，原業主套現4.5億。

即便中國徵收房地產稅，一些核心城市的核心地段的房產仍然搶手。（視覺中國）

報道顯示，這名業主在上海陸家嘴一次掛牌拋售位於「蒲城社區」的93套房產，旋即招來大批房產中介和準買家。視頻顯示，現場可謂是人山人海，有住户因不堪滋擾，而選舉報警以維持秩序。據稱，這些房產是業主在28年前購入的，彼時均價為700元每平米，如今則漲到9萬元每平米。

而據內地媒體《第一財經》報道，該消息並不屬實。實際上這批房源的真正持有方，是房地產開發商世茂集團下屬的蘇滬區域公司，出售這些房產的原因與房地產稅試點毫無關係。