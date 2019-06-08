瀋陽黑客男篡改存款單50元變50萬　持假單據騙取3千萬貸款

遼寧瀋陽有一名30歲馬姓男子從小鑽研黑客技術，並時常尋找各間銀行的網銀漏洞，想要利用漏洞騙取錢財。他去年將50元（人民幣．下同）的存款單篡改為50萬元後，成功在一間銀行的網銀申請到近50萬元貸款，自此先後冒用多個他人戶口，騙取該銀行近3千萬元。

馬姓男子指使他人存入小額現金，再透過篡改存款單，利用網銀漏洞騙取貸款。（央視新聞）

據央視網周五（7日）報道，馬姓男子從小便對黑客技術感興趣，更用5年的時間不停地在各間銀行的網銀系統上嘗試，無論哪間銀行，只要在網銀、流動銀行上推出新功能，他就去試試有沒有漏洞可鑽。

2018年初，有銀行在網絡銀行App推出在線「存單質押貸款」業務，於是馬男將50元的定期存款單篡改為50萬元，並透過該業務申請近50萬元貸款，未料該項業務系統存在安全漏洞，成功核准上述貸款申請。

網銀業務的漏洞對馬男來說如獲至寶，他覺得自己「發財的機會來了」，遂連續盜用他人銀行戶口，實施貸款詐騙百餘次，金額近3千萬元。為了將詐騙錢財領出，馬男通過網銀系統購買遊戲點數，再在網上低價將點數轉賣，套取現金。

警方透過閉路電視查出馬男等人驅車異地存款，並將涉案4人逮捕。（央視新聞）

多次赴異地存入小額款項

受害銀行發現遭到詐騙後向上海警方報案，並在全國範圍內進行自查，發現案件共涉及到5個銀行戶口。警方成立專案組查出，雖然5宗案件的作案手法一致，但是涉案5個銀行戶口的持有者卻分散在不同省份，相互之間並無關聯。經過進一步調查，警方排除了持卡人作案的可能性。

由於案件是以小額存款篡改後進行大額貸款詐騙，上海警方便將以存款者為調查焦點，發現遼寧鐵嶺有男子持續存入小額款項，遂調閱其某次存款200元的閉路電視，發現他是與同伴驅車存款。經過對車牌行駛記錄的查詢，得知他們專程從瀋陽趕赴鐵嶺存款，存款後又立即返回瀋陽。

馬姓男子指使他人存入小額現金，再透過篡改存款單，利用網銀漏洞騙取貸款。（央視新聞）

指使他人駕車存款

警員初步判斷，這輛車上的幾名年輕男子很有可能就是利用銀行漏洞進行貸款詐騙的疑犯，在掌握存款男子的身份後，將4人抓捕到案。經過訊問，有3人承認是受到其中一名馬姓男子指使駕車、存錢等，但他們皆聲稱不知道馬男的存款意圖。

目前，疑犯馬男因貸款詐騙罪已被上海松江檢方批准逮捕，而與馬男一同被抓獲的另3名男子由於對其犯罪行為並不知情，亦沒有參與核心詐騙行為，被取保候審。目前案件還在進一步審理中。此外，經過進一步偵查，警方將案中涉嫌非法出售個人資料及收取遊戲點數的二手買家依法逮捕。

（央視新聞）