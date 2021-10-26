南京航空航天大學實驗室爆炸2死9傷　知情者：疑與鎂鋁粉爆燃有關

10月24日，江蘇南京航空航天大學將軍路校區有實驗室發生爆燃，造成2死9傷。

有知情者指，當時有幾個同學用水槍救火，有傷者慢慢離開現場，結果又發生更嚴重的爆燃；當時共發生3次爆炸，事故疑與鎂鋁粉爆燃有關。



《新京報》報道，南京市江寧醫院稱，醫院共收治事件中6名傷勢較輕的傷者，目前生命體徵良好，但有待進一步檢查。據了解，事發位於南京航空航天大學將軍路校區材料科學與技術學院3樓的實驗室。現場圖片顯示，教學樓上空升起蘑菇雲，發生爆燃的實驗室內傳出火光。

網傳一段「澆水救火」的影片引起爭議。影片中，教學樓室內濃煙瀰漫，有人從室內翻越至陽台，另有兩名男生在旁邊相鄰的窗戶處澆水，但不久後發生劇烈爆炸，畫面隨即被火光覆蓋。

有網民質疑是同學用水救火才導致二次爆炸。該校的學生表示，同學澆水是為了讓欄杆降溫，並非導致二次爆炸，「視頻中的門已經被火遮蔽，他們只能從陽台爬到附近的走廊，而陽台欄杆處被烤得非常燙，被困的同學無法從欄杆通過窗戶爬到走廊，就用水給欄杆降溫」。

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有學生稱，事發時突然聽到一聲巨響，「在圖書館的都抬頭了」、「還以為是挖掘機挖土呢」。有目擊者稱，爆炸聲響如同「樓塌了」，現場濃煙鋪天蓋地並有蘑菇雲；當時共發生3次爆炸，第3次爆炸結束後，消防車已趕到現場。

知情者透露，實驗室所在的教學樓是一幢新樓，去年才建好投入使用，今次出事的是位於3樓的粉末冶金實驗室，爆燃原因或與鎂鋁粉爆燃有關。有該校畢業生稱，今年6月，行政辦公室基本上已全搬到出事的教學樓，由於各大實驗室還有大量的設備儀器和藥品，從搬遷到交接都需要長時間，所以老師、研究生、大三大四學生或者上實驗課的大一大二新生，基本都會去舊的材料科學與技術學院，只有少部分設備儀器已搬到新教學樓。

知情者又稱，學生在進入實驗室之前，需要參加學校組織的實驗室安全考試，考試通過後才能進入實驗室。每個實驗室會配備管理員，按照規定學生做實驗需要向管理員申請。

據《南京航空航天大學實驗室安全手冊》顯示，按照相關規定，實驗人員在進入實驗室之前應參加相應的安全教育和培訓，通過考核後方可進入實驗室學習和工作；若從事特種設備作業和特種作業，應經過專業培訓，取得從業資質後才能從事相關工作。實驗人員應認真遵守學校及實驗室的各項規章制度和儀器設備操作規程，並做好安全防護。此外，學生應在老師指導下進行實驗研究，不得單獨從事易燃、易爆、高壓、有毒、有害等危險性實驗。