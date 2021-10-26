騰訊視頻製片人被移交司法機關　網傳消息指與鄭爽偷逃稅案有關

騰訊視頻在周二（26日）表示，旗下影視項目製片人張萌違反公司規定並涉嫌違法，現已移交司法機關處理。



鄭爽與張恒。（VCG）

網上流傳消息，張萌是因內地女星鄭爽偷逃稅案件被抓捕，涉及的電視劇就是鄭爽於2019年主演的電視劇《倩女幽魂》。據此前上海市稅務局的新聞稿，鄭爽與該劇製片人約定片酬為1.6億元（人民幣．下同），實際取得1.56億元，未依法如實進行納稅申報，偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元。鄭爽最終要被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元。

內地傳媒報道指，方芳與張萌等是多部騰訊視頻出品劇集的監製和製片人。張萌是騰訊視頻的資深項目製片人，任職於天蓬工作室，其直屬領導方芳則為騰訊視頻的管理層，負責影視劇的項目開發。其中，張萌曾經擔任《倩女幽魂》的總製片人。

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對於外界認為張萌或是捲入鄭爽偷逃稅案件，但騰訊方面回應稱，張萌涉及「陰陽合同」等說法是以訛傳訛，是公司近期在反舞弊調查中，發現張萌存在違反公司「高壓線」行為，並涉嫌違法，目前警方已經對此立案調查。

有接近騰訊視頻的人士亦透露，《倩女幽魂》並非騰訊視頻的自製網劇，在該項目上騰訊是采購方而非製作方，故與「陰陽合同」無關。